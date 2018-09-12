Yeni Batman Filminde Ben Affleck'in Olmayacağı Kesinleşti!

Uzun bir zamandır Ben Affleck ve Batman'in kaderinin ne yöne gideceği hayranlar tarafından merakla takip ediliyordu. Warner Bros.'un sızdırılan raporu ve kararı onaylayan bir tweet; Affleck'in Batman maskesini takmayacağını doğrulamış oldu.

Warner Bros. söylentilerin ardından Ben Affleck’in Batman olarak devam edip etmeyeceği konusuna sonunda açıklık getirdi. DC’nin sinematik evrenine çizgi romanlardan yeni yüzler taşımaya hazırlanan Stüdyo, Henry Cavill’in Superman’ini ve Ben Affleck’in Batman’ini emekliye ayırdığını doğruladı.

Ben Affleck’in alkol problemiyle birlikte artan ayrılık iddialarına yetkililerden açıklama geldi ancak nedeni tam olarak da bu değil. Stüdyo Superman ve Batman’i sürekli aynı oyuncuların canlandırmasını uygun bulmuyor.

Bunun yanı sıra yaklaşan Batman solo filminin yönetmeni Matt Reeves, daha açıklama yapılmadan Affleck’i gözden çıkardığına dair ipuçlarını vermişti. Warner Bros’un Ben Affleck’e solo filmde pelerin giydirmemesinin bir sebebi de Justice League’deki performansının yetersiz bulunması oldu.

Warner Bros’un raporunda geçen Affleck’in yer almayacağı iddialarını ise Forbes yazarı Mark Hughes, Twitter hesabından doğruladı. Hughes, gelen bir tweet’e cevap olarak Affleck'in yeni filminde Batman olmayacağını belirtti ve şu andan itibaren Affleck’in dahil olacağı bir projenin de bulunmadığını doğruladı.

Huges, “Hayranların bunu duymaktan nefret ettiğini biliyorum ama kendinizi Affleck’siz Batman'e hazırlamanızın zamanı geldi” diye tweet attı. Muhtemelen, Cristian Bale hayranları gibi Ben Affleck hayranları da uzun süre isyan edecek olsa da solo film yolda ve kimin Batman olacağını hala bilmiyoruz. DC'nin yeni Batman'ini hep beraber büyük bir heyecanla bekleyeceğiz.