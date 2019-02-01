‘Batfleck’ten Sonra: Batman’in Pelerinini Kim Kuşanacak?

Ben Affleck, Gotham’ın kahramanını oynamaya dönmeyecek. Batman filminin senarist ve yönetmeni Matt Reeves ise rol için tanıdık bir yüz istiyor.

Christopher Nolan, var olan en ikonik Batman hikayelerini temel alarak çektiği Kara Şövalye üçlemesinden sonra farklı çalışmalara yöneldi. Christian Bale, Heath Ledger gibi oyuncuların ikonik performansları da o seriyi ayrı bir yere taşımıştı.

DCEU’da ise Batman rolüyle karşımıza Ben Affleck çıktı. Ünlü oyuncuyu role yakıştıranlar olduğu kadar yakıştıramayanlar da oldu. Uzun tartışmaların ardından da oyuncu en sonunda rolü bıraktığını açıkladı. Şimdi ortaya garip bir durum çıkmış oldu: Elimizde senaryosu ve yönetmeni olan, vizyon tarihi verilmiş bir Batman filmi var ancak bir Batman yok.

Filmin senaristi ve yönetmeni Matt Reeves ise tanıdık bir yüzün rolü üstlenmesini istiyor. Yönetmen, stüdyo yöneticilerinin adeta kılı kırk yarmasını beklerken filmin çekimlerinin de tahmin edilenden önce başlayabileceği konuşuluyor.

Gazeteci Justin Kroll’e göre yönetmenin aklında belli bir yaş var. Aralarında 7 yaş bulunan iki aktör tavsiye edilen yönetmen bu isimlerden birini çok genç olduğu, birini de çok yaşlı oldu gerekçesiyle reddetmiş.

Karakterin hayranları ise Armie Hammer, Jon Hamm gibi oyuncuları bu rolde görmek istiyor. Warner Bros. ve Matt Reeves’ten beklenmedik bir seçim gelmesi de sürpriz olmaz.

Yönetmen, yeni Batman filminin karanlık bir film olacağını söylüyor. Heyecan verici ancak duygusal bir film yapmak istediğini söyleyen Reeves, Warner Bros’un şu andaki filmlerinden oldukça farklı bir film yapmayı amaçlıyor. Yeni filmde Batman’in dedektiflik özellikleri öne çıkacak. Karakterin sık sık dünyanın en iyi dedektifi olarak anıldığını ancak filmlerde bu yanını pek görmediğimizi söyleyen yönetmen, yeni filmde suçun peşinden giden ve suçu çözmeye çalışırken karakter gelişimini gözlemleyebileceğimiz bir Batman oluşturmanın peşinde.

The Batman filminin 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.