İsveç Film Festivali dünyada bir ilki gerçekleştirerek kendine güvenen korku filmi izleyicilerini büyük bir korku filmi deneyimine davet etti.

Korku filmlerini mezarlıklarda izlemek dünyadaki bazı şehirlerde bir çeşit moda olmuş durumda ancak bazı korku filmi hayranları için bu durum yeterince heyecanlı değil. İsveç’teki bir film festivalinde ise işin boyutu beklenenden fazla büyüdü. En büyük korku filmi hayranlarını bile ikinci kez düşünmeye itecek olan konseptte izleyiciler filmi özel olarak hazırlanmış bir tabut içerisinde izliyor.

Organizatörler, İsveç Göteborg Film Festivali’nin 40. yıldönümünde Aniara filmini “dünyanın en klostrofobik sineması” adını verdikleri konseptte izleyiciyle buluşturacak. Dış dünyayla tüm bağlantıları kesilecek olan izleyiciler, taş bir lahit içerisinde yatarak filmi izleyecekler ve bir nevi ölümü yaşayacaklar.

Filmin fragmanının yanı sıra festival, tabut sinema odalarının da tanıtım videosunu paylaştı. Kesinlikle kolay korkan ya da canlı canlı gömülme korkusuna sahip olan insanlar için yapılmamış olan sinema ‘tabutları’ yeterince cesur izleyicilerini bekliyor.

Tabut konseptli sinemanın tanıtım videosunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.