İngiliz Parlametnosu'nda tanık olarak çağrılan Pepper (Biber) robot, insan dışında tanıklık eden ilk varlık olarak tarihe geçmek üzere.

Middlesex Üniversitesi'nde ikamet eden Pepper (Biber) adlı robotun mahkemeye çağrılması, taihte bir ilk oldu. Böylece bir yasama organı karşısına ilk defa insan dışında bir varlık çıkacak.

Pepper'in tanıklık yapacağı konu ise yapay zeka, robot bilimi ve 4. Sanayi Devrimi. Robot Pepper, gelecek hafta Avam Kamarası'nın Eğitim Seçilmiş Komitesi'nin önüne çıkacak.

Gelecek yılların en büyük meydan okuması olarak Endüstri 4.0 devrimini gösteren Komite Başkanı Robert Halfon'a göre yapay zeka, en hızlı değişimlerin görüleceği alanlar arasında başı çekiyor.

2 HD kamerası, 4 mikrofonu ve dokunmatik ekranı olan Pepper, Japon firma SoftBank tarafından geliştirilmişti. Pepper, 2014 yılından bu yana aktif.

Halfon'a göre Stephen Hawking ve Elon Musk gibi bilim insanı ve teknolojide söz sahibi kişilerin, yapay zekanın tehdit oluşturduğuna dair inanışları yersiz. Ona göre Matrix yaşanmayacak, ortaya çıkan sonuçlar ilgi çekici, heyecanlı ve var olan potansiyeli gösterecek şekilde olacak.

Ayrıca robotun yapacağı tanıklığı bir oyuncak gösterisi olarak görmeyi reddeden Halfon, bu olayı yapay zeka ve robot biliminin potansiyelinin bir gösterisi olarak görüyor.

Daha önce de üst düzey yetkili kamu yöneticisi John Manzoni, hükümet hizmetlerinde robot bilimin potansiyelinin kullanılmaya başlanacağından ve böylece vatandaşlara daha hızlı ve isabetli hizmet sunulacağından bahsetmişti. 2017 yılında Avruupa Birliği'nin bir raporunda, robotlara elektronik kimlik vermesi savunulmuştu. Bu kararın arkasında ise robotların korunması isteği ve robotların, suça karışmaları halinde hesap verebilirliğinin sağlanması vardı. Nisan ayında ise 14 Avrupa ülkesinden 156 yapay zeka uzmanı bu teklife karşı çıkan bir mektup kaleme alıp, böyle bir adımın atılmaması uyarısında bulunmuştu.