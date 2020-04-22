"Bence Bu Son Salgın Değil, Daha Ölümcül Virüsler Çıkabilir"

“Koronavirüsün son salgın olduğunu düşünmüyorum, daha ölümcül virüsler çıkabilir.” Bu çarpıcı ifadeler, Türkiye’de Salgın adıyla vizyona giren ve COVID-19 pandemisinin ardından popülerlik kazanan 2011 yapımı Contagion filminin danışmanı 67 yaşındaki virolog Prof. Dr. Ian Lipkin’e ait.

Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law ve Laurence Fishburne gibi Hollywood’un tanınmış yüzlerini bir araya getiren 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmi, merkezine aldığı konu nedeniyle tam 9 yıl sonra yeniden gündemde. Yönetmenliğini Steven Soderbergh’in yaptığı, senaryosunu ise Scott Burns'ün yazdığı film, Asya'da hayvanlardan insanlara geçerek ortaya çıkan ve kısa sürede dünyadaki milyonlarca insanı öldüren gizemli bir virüs salgınını işliyor.

Contagion esasen, 2002 ila 2003 yılları arasında Hong Kong’da patlak veren bir başka koronavirüs salgını SARS’tan ilham alıyor. Dolayısıyla bugüne dair herhangi bir öngörüye veya kehanete işaret etmiyor. Tabii bu durum, Contagion’ın COVID-19’un ardından kendini bir anda en çok izlenen filmler arasında bulmasını engellemedi.

2011 yapımı Contagion, koronavirüs salgının ardından internette en çok izlenen filmlerin başında geliyor

Filme danışmanlık yapan bilim insanlarından biri olan 67 yaşındaki virolog Prof. Dr. Ian Lipkin, Amerikan The Financial Times gazetesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Columbia Üniversitesi Enfeksiyon ve Bağışıklık Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Lipkin, COVID-19’un bu derece yayılmasında, hükümetlerin yanlış politikalarının etkili olduğunu savunuyor.

Yeni tip koronavirüse yönelik tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Lipkin, bu süreçte kendisinin de hastalığı kaptığını ve araştırmalarına altı hafta kadar ara vermek zorunda kaldığını söylüyor. Prof. Dr. Lipkin, COVID-19 taşıdığını öğrenmesinin ardından hastaneye gitmediğini ve evde kendisini sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanarak tedavi ettiğini belirtiyor.

"COVID-19’un bu derece yayılmasında, hükümetlerin yanlış politikaları etkili oldu"

Danışmanlığını yaptığı Contagion filmi vizyona girdiğinde Amerikan Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) başvuruların da büyük oranda arttığını ifade eden Prof. Dr. Lipkin, filmin salgın hastalıklarla ilgili farkındalık yarattığını ve pek çok kişiyi bu çalışmalara katılmaya teşvik ettiğini söylüyor.

Filmdeki yetkililerin, şimdiki hükümetlere kıyasla salgına daha hızlı reaksiyon verdiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Lipkin, "Biz (ABD'de) en başlarda çok yavaş davrandık. İngiltere de öyle. Bu ülkelerdeki halklar bedelini ödedi. Etkili, hızlı test yapılamaması ve artan ölüm rakamlarının yeterince takip edilmemesi de eksiklikler arasındaydı” diyor.

Prof. Dr. Lipkin, "Bu işin daha ne kadar yayılacağını hiç kimse bilmiyor. Dünyanın üçte birine de yayılabilir, tüm dünya nüfusuna da yayılabilir. Biz yalnızca rakamlar üzerinden spekülasyonlar yapıyoruz" diyor ve sözlerinin devamında korkutucu bir öngörüde bulunuyor: “Koronavirüsün son salgın olduğunu düşünmüyorum, daha ölümcül virüsler çıkabilir”

Aşı çalışmaları hakkında da konuşan Amerikalı bilim insanı, hızlandırılmış programlara yeterli çaba gösterilmesi durumunda, aşı için 18-24 aylık süreyi beklemeye gerek olmayabileceğini söylüyor. "İnsanlar bir yıldan kısa bir sürede geliştirilebileceğini söylüyor, bu çok büyük bir değişim olur” diyen Prof. Dr. Lipkin, bugün bir aşı hazır olsa dahi onaylarının alınmasının çok zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.

Contagion fragmanı