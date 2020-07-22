BenQ, Dünyanın İlk Android Tabanlı Projektörlerini Duyurdu

BenQ, yeni projeksiyon cihazlarını duyurdu. Üç farklı model olarak karşımıza çıkan projektörler, dünyada bir ilke imza atıyorlar. Bu ilk ise BenQ'nun yeni projektörlerinin Android tabanına sahip olması. Bu durum, BenQ'nun duyurduğu cihazlarını çok daha akıllı hale getiriyor.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi BenQ, haberlerimize daha çok piyasaya sürdüğü oyuncu monitörleri ile konu oluyor. Ancak şirket, sadece oyuncu monitörleri üzerinde çalışmıyor. Bunun en net göstergesi de BenQ imzalı yeni projeksiyon makineleri. Dünyada ilk kez Android tabanında geliştirilen projeksiyon cihazları, özellikle de iş hayatında ciddi kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor.

BenQ'nun yeni projektörleri, üç farklı model olarak karşımıza çıkıyor ve bu projektörler, çoğunlukla ortak özelliklere sahip. EH600, EW600 ve EW800ST olarak isimlendirilen bu modeller; 3.500 lümene kadar çıkabilen parlaklık, bağlantı yetenekleri ve Android işletim sisteminin kazandırdığı akıllı yeniliklerle ön plana çıkıyorlar. Üstelik BenQ'nun yeni projektörleri; Mac, iOS, Android ya da PC platformlarında tam bir uyum içerisinde çalışabiliyor.

Karşınızda, dünyanın Android tabanlı ilk projektörü

BenQ'nun yeni projektör cihazlarının belki de en etkileyici özelliği, ekran yansıtma özelliğine sahip olmaları. Dörde kadar kullanıcı, bu projektöre akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet gibi ürünlerle kablosuz olarak bağlanabiliyor ve bu sayede yansıtma yapılıyor. Bu da toplantılardaki zaman kayıplarını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar bu özelliği, Bluetooth teknolojisini ya da BenQ'nun "InstaShow" isimli uygulamasını kullanarak deneyimleyebiliyorlar.

BenQ, Android ekosisteminin özelliklerini yeni projektörlerine entegre etmiş durumda. Öyle ki bu cihazlar kendilerine ait bir arayüze sahipler. Bu arayüz de yine Bluetooth ya da InstaShow aracılığıyla cihaza hiç dokunulmadan deneyimlenebiliyor. Ayrıca bu projektör cihazlarında Mozilla Firefox tarayıcısı, TeamViewer ve Blizz gibi uygulamalar önyüklü olarak geliyor. Kullanıcılar, isterlerse PDF ve JPG gibi dosyaların yanı sıra Microsoft Office belgelerini de projektör üzerinde çalıştırabiliyorlar.

BenQ'nun yeni projektörleri, şirketin AMS ve DMS gibi sistemlerine sahip. Bu sistemler, projektörlerin bulut ağlarına bağlanmalarını ve bu sayede de bulut ağı üzerindeki verilere erişilebilmesini sağlıyor. Ayrıca bu özellik kapsamında farklı kullanıcılar için farklı profiller de oluşturulabiliyor. Bu sayede birden çok kullanıcı, buluttaki verilerine tek bir cihaz üzerinden kolaylıkla erişebilecek.

BenQ tarafından yapılan açıklamalara göre iş odaklı olarak karşımıza çıkan bu projektörlerden EH600, 999 dolar (yaklaşık 7.000 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip. BenQ'nun resmi internet sitesinde satışa sunulan projektörün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.