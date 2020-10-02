Benzine Bu Geceden İtibaren İndirim Geliyor

Geçtiğimiz günlerde fiyatı yükselen benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren ucuzlayacak. Ucuzlama ile benzinin litre fiyatı 15 kuruş aşağı inecek.

Son dönemde döviz kurları oldukça sert bir şekilde yükselmişti. Bu süreçte benzin fiyatları da artış göstermişti. Geçtiğimiz günlerde gelen zam ile birlikte benzinin litre fiyatı 14 kuruş yükselmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın son dakika açıklamasına göre benzin fiyatları bu geceden itibaren 15 kuruş daha ucuz olacak. Böylece geçtiğimiz günlerdeki artış da bir anlamda geri alınmış olacak.

Benzine 15 kuruş indirim

Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatında yaşanacak olan değişimler de şu şekilde: İstanbul'da 6.79 TL'den 6.64 TL'ye, Ankara'da 6.87 TL'den 6.72 TL'ye, İzmir'de ise 6.88 TL'den 6.73 TL'ye Bursa'da 6.85 TL'den 6.70 TL'ye inecek.

Benzin fiyatlarındaki düşüşün nedeni olarak da petrolün rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüş gösteriliyor. Dünya genelinde pandemide 2. dalga yaşanacağı görüşü hakim. Bu da talebin düşeceği korkusuyla petrol fiyatlarının gerilemesine neden oluyor.

Genel duruma baktığımızda da vaka sayılarındaki değişim bu çekinceleri destekliyor. Geçen ay 300 bin yeni vaka tespit edilen Madrid’de sokağa çıkma yasakları yeniden yürürlüğe girerken Rusya’da da toplam vakaların çok artması, Moskova genelinde yeni sınırlamalar gelmesine neden olmuştu.

Petrol fiyatları düşüyor

ABD’de Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı, yüzde 1,19 düşüşle 38,26 dolara geriledi. Aralık teslimli Brent petrol fiyatlarında da yüzde 1 bandında bir düşüş gerçekleşti.

Ülkemizde benzin fiyatlarının belirlenmesinde Akdeniz piyasasındaki işlenmemiş petrolün ürün fiyat ortalaması ve dolar kuru değişimleri baz alınıyor. Fiyatları belirleme görevini ise rafineriler üstleniyor.

Hesaplanan petrol fiyatlarındaki değişimlerin nedeni ise rekabet, dağıtım firmalarının politikaları ve serbest piyasanın getirdiği esneklikten kaynaklanıyor. Bu nedenle şehirler ve markalar arasında farklar olabiliyor.