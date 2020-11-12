EPGİS: Bu Gece Benzine 19 Kuruş Zam Geliyor

EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre bu geceden itibaren benzin fiyatlarına 19 kuruşluk zam geliyor. Bu zammın, dolar düşerken olması ise dikkat çekti.

Son dönemde kur fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlenme var. 8,5 TL’leri bulan dolar; Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın istifası, Merkez Bankası’na Naci Ağbal’ın getirilmesi ve yapılan çeşitli açıklamaların da etkisiyle sadece 3 günde 70 kuruş kadar düşerek 7,80 TL’ye geriledi. Doların bu olumlu düşüşü, özellikle yurt dışında ihraç edilen ürünlerde indirim yapılacağını düşündürdü, ancak akaryakıt kısmında durum pek de öyle olmayacak gibi görünüyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan son bilgiye göre bu geceden itibaren benzin fiyatlarına 19 kuruş zam geliyor. Yeni fiyatlandırmayla birlikte benzin fiyatları Ankara’da 6,81 TL’den 7 TL’ye; İstanbul’da 6,77 TL’den 6,96 TL’ye; İzmir’de ise 6,83 TL’den 7,02 TL’ye yükseldi.

Dolar düşerken akaryakıt fiyatları yükseliyor

Akaryakıt fiyatları; Türkiye ve çevresindeki ülkelerin bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının ortalaması ve dolar kuruna göre hesaplanıyor. Dolar kurunun ciddi anlamda düştüğü bu günlerde benzin fiyatına zam yapılması, bu sebeple şaşkınlıkla karşılandı. Yine de benzin fiyatlarında önümüzdeki günlerde ciddi bir düşüşün yaşanması bekleniyor.