Benzin Fiyatlarına İkinci Büyük İndirim Bu Gece Geliyor

Benzine bir haftada ikinci büyük indirim geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin fiyatlarında bu geceden itibaren yeniden indirime gidileceğini duyurdu.

Petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün ardından hafta başında benzine 60 kuruş motorine ise 56 kuruş indirim yapılmıştı. EPGİS bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini açıkladı.

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) toplantısından üretim kesintisi kararı çıkmaması üzerine petrolün varil fiyatı 8 dolar düşerek 31 dolara kadar inmişti. Böylece benzinin litre fiyatı petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gelen büyük indirimle 6,04 TL'ye kadar gerilemişti.

Benzin, motorin fiyatlarının altına iniyor

Petrolde Rusya'nın ardından Suudi Arabistan'dan da fiyatları bir kez daha indirime götürecek hamle geldi. Rusya günlük üretimi 500 bin varil kadar artırmaya hazırlanırken, Suudi Arabistan üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırmak için Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Yeni indirimle birlikte bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatında toplam 1,11 TL düşüş gerçekleşmiş olacak. Motorinde ise herhangi bir indirim kararı açıklanmadı. Böylece ortalama benzin fiyatları motorin fiyatlarının altına gelecek.