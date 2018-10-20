Benzin fiyatlarındaki artışın vatandaşlara yansımaması için ÖTV gelirlerinden karşılanan eşelmobil sistemi fiyatların düşmesi ile beraber tersine işleyecek.

Uluslararası piyasalarda ve dövizde yaşanan gelişmeler benzin fiyatlarında 35 kuruşluk bir indirime yol açtı. Devletin 15 Mayıs tarihinden bu yana akaryakıt ürünlerine gelen artışları ÖTV’den karşılamasından dolayı hali hazırda 63 kuruşluk bir alacağı bulunuyordu. Şimdi benzinde yapılan 35 kuruşluk indirimin ÖTV’yi rahatlatması bekleniyor.

Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla 15 Mayıs’tan bu yana pompa fiyatlarına yansıtılmıyor. Eşelmobil sistemi ile zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Böylece 15 Mayıs 2018’den bu yana uygulama benzinde litrede 2,3750, motorinde 1,7950, LPG’de 1,778 oldu.

İndirim Bekleniyor

Şimdi uluslararası piyasalardaki ve dövizdeki gevşeme kaynaklı benzin fiyatlarında gelen 35 kuruşluk düşüş nedeniyle, devletin 15 Mayıs 2018 tarihini baz aldığı oranlar kapsamında devletin ÖTV alacağını benzine gelecek indirim oranında geri alması bekleniyor. Geri alınan ÖTV tutarından sonra kalan 28 kuruşluk ÖTV karşılanması bu miktarda olası bir indirimden sonrası olursa bunun da pompaya yansıtılacağı belirtildi.