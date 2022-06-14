Benzin fiyatlarına indirim beklendiği iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litresine 1 lira civarı indirim gelecek. İndirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzinde indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının iddialarına göre benzin, bu gece itibarıyla "ucuzlayacak". İndirimin oranı pek çoğumuzu tatmin etmeyecek olsa da fena düzeyde değil.

Sektör kaynaklarının iddialarına göre benzinin litresine 97 kuruş indirim gelecek. İndirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. İndirim gerçekleşirse benzin fiyatları 28 TL'nin altına düşecek. Peki bu indirimle büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Yarın itibarıyla tabelada görülecek fiyatlar muhtemelen şöyle olacak:

İstanbul: 27.49 TL

27.49 TL Ankara: 27.61 TL

27.61 TL İzmir: 27.61 TL

Akaryakıt sektöründe piyasa serbestisi olduğunu unutmayın. Yukarıdaki fiyatların Shell'in internet sitesindeki verilere göre hesaplandığını da belirtelim.