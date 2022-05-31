Benzin ve motorine bir kez daha zam beklentisi oluştu. Beklentiler gerçek olursa benzin fiyatları 26 TL'nin, motorin fiyatları ise 25 TL'nin üzerine çıkmış olacak. Peki büyük şehirlerdeki tablo nasıl değişecek?

Vatandaşa illallah ettiren akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre benzin ve motorine bu gece bir zam daha gelecek. Bu zam, dolar kurunun sessiz sedasız yükselişinin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Öte yandan; brent petrol fiyatları da yükselişte...

Henüz netleşmemiş olsa da beklentiler; benzine 1 lira 10 kuruş, motorine ise 1 lira 14 kuruş zam geleceği yönünde. Böylelikle motorin de benzinden sonra 25 TL'nin üzerine çıkmış olacak. Hatırlatmadan geçmeyelim; son olarak 27 Mayıs'ta benzine 1,43 TL ve motorine 1,33 TL; 28 Mayıs'ta ise benzine 0,70 TL, motorine ise 0,97 TL zam gelmişti. Eğer son beklenti de gerçekleşirse, son bir haftada benzinin fiyatına 3 lira 23 kuruş TL, motorinin fiyatına ise 3 lira 44 kuruş zam gelmiş olacak. Yani 50 litrelik bir deponun fulleme maliyeti, sadece birkaç gün içerisinde 150 TL artmış olacak...

Büyük şehirlerdeki fiyat değişimi nasıl olacak?

Beklentiler gerçek olursa; benzin ve motorin fiyatları için olağanüstü süreç devam etmiş olacak. Peki son güncelleme ile vatandaşlar, yarın kaç paradan benzin ve motorin alacaklar?

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 25,01 TL'den 26,11 TL 'ye yükselecek.

'ye yükselecek. Motorin: 24,45 TL'den 25,59 TL'ye yükselecek.

Ankara:

Benzin: 25,12 TL'den 26,22 TL 'ye yükselecek.

'ye yükselecek. Motorin: 24,56 TL'den 25,70 TL'ye yükselecek.

İzmir:

Benzin: 25,13 TL'den 26,23 TL 'ye yükselecek.

'ye yükselecek. Motorin: 24,57 TL'den 25,71 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt sektöründeki piyasa serbestisinin fiyatları birkaç kuruş oynatabileceğini hatırlatalım. Fiyatları aldığımız kaynağın Opet olduğunu da belirtelim...