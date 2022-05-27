Sektör kaynaklarının iddialarına göre dün gece yarısı zamlanan benzin ve motorine bu gece bir zam daha gelecek. Benzinin litre fiyatına 0,70 TL, motorinin litre fiyatına 0,97 TL zam bekleniyor. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı, pek çok şehirde 25 TL'yi aşacak.

Son günlerde yeniden yükselişe geçen dövizle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden peşi sıra devasa zamlara ev sahipliği yapmaya başladı. Son olarak henüz bugün benzine 1,43 TL ve motorine 1,33 TL zam gelmişken sektör kaynaklarından yeni bir bilgi geldi. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre benzin ve motorin, bu gece yarısı da zamlanacak.

Paylaşılan bilgilere göre 28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 0,70 TL, motorinin litre fiyatına da 0,97 TL zam gelecek. Doğrudan pompa fiyatına yansıyacak zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları, sadece 24 saatte arayla toplam 2,13 TL ve 2,30 TL artmış olacak. Yeni zamla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı da 3 büyükşehirde şu şekilde güncellenecek:

Yeni zamla birlikte pompa fiyatları nasıl değişecek?