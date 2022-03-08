Akaryakıt sektörüne yakın kaynaklar, benzin ve motorine bugün bir zam daha geleceğini öne sürdüler. Açıklamalara göre hem benzin hem motorin, bu gece itibarıyla 2 TL daha zamlı olacak. EPGİS'ten ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye olan etkileri devam ediyor. Özellikle de brent petrol fiyatı, benzin ve motorin fiyatlarını eşi benzeri görülmemiş bir noktaya getirmiş durumda. Bu bağlamda neredeyse her gün yeni bir zam geldiğini sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Gelen son bilgiler, akaryakıttaki zam furyasının bir süre daha devam edeceğini gözler önüne seriyor...

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre benzin ve motorine yeni bir zam gelecek. Bu gece itibarıyla pompaya yansıyacak zam, artık can acıtacak boyutlara ulaşacak. Zira sektör kaynakları, son dönemlerdeki en yüksek zammın bu gece, yani 9 Mart 2022'nin ilk dakikalarında geleceğini söylüyorlar.

Benzine de motorine de en az 2 TL zam

Sektör kaynaklarına göre bu gece itibarıyla benzinin litresine 2,13 TL, motorinin litresine ise 2,35 TL daha zam gelecek. Bu şekilde devam ettiği sürece motorin ve benzin, Avrupa'da euro ile maaş alan bir bireyin euro karşılığı satın alabildiği fiyatlara gelecek... Daha önceki haberlerde de aktardığımız gibi akaryakıt fiyatlarına gelen zam yalnızca özel aracı olan ya da toplu taşıma kullanan kişileri değil, henüz kundakta yatan bebekleri dahi etkiliyor. Zira nakliye ve üretim masrafları arttıkça çoraptan ekmeğe, mamadan ev aletlerine kadar her ürüne zam geliyor...

İddialar gerçek olursa fiyatlar ne hale gelecek?

Sektör kaynaklarının 9 Mart 2022'ye ilişkin beklentilerinin gerçek olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak gerçek olursa, Türkiye'nin üç büyük şehrindeki akaryakıt fiyatları şu hale gelecek: