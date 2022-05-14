Benzin ve LPG Fiyatlarına Yine Zam Geleceği İddia Edildi

Vatandaş daha son zamları sindiremeden benzin ve LPG'ye bir zam daha geleceği iddia edildi. Sozcu.com, söz konusu yeni zammın hafta başından itibaren geçerli olacağını bildirdi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ve Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu küresel etkiler derken artık her hafta yeni bir akaryakıt zammı haberi görmeye alıştık. Son olarak Ramazan Bayramı öncesinde benzin 1,33 TL’lik bir artış görmüş; bir hafta öncesinde ise motorin fiyatlarına 33 kuruşluk bir zam geleceği belirtilmişti.

Şimdiyse akaryakıt fiyatlarına yansıyacak olan yeni bir zammın geleceği iddia edildi. Sozcu.com, sektör kaynaklarından gelen bilgilere atıfta bulunarak, pazartesi gününden itibaren LPG ve benzine zam geleceğini aktardı.

LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor

Sozcu.com, pazartesi günü LPG’ye 40 kuruş, benzine ise 1,68 TL zam beklendiğini iddia etti. Söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı İstanbul’da 22,8 TL, Ankara’da 22,93 TL ve İzmir’de 22,94 TL’ye ulaşırken; LPG fiyatlarında ise durum İstanbul için 11,25 TL, Ankara için 11,47 TL ve İzmir için de 11,19 TL şeklinde olacak.

Bununla birlikte, sadece birkaç ay öncesinde, 2 Aralık 2021’de litre fiyatı 9.12 TL olan benzinin fiyatı dün 21.15 TL’yi görmüş; son 6 ayda benzin fiyatında gerçekleşen artış böylece 131.90 TL’yi bulmuştu.