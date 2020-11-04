EPGİS: Bu Gece Benzin ve Motorine Zam Geliyor

EPGİS’in bugün yaptığı açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak şartıyla benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Yaklaşık 2 gün önce benzin ve motorine ufak miktarlarda indirim yapılmıştı. Bu kısa indirim döneminin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni zamlar geliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Yapılan bu zamların ardından Ankara’da ortalama 6,63 TL’den satılan benzinin litre fiyatı 6,80 TL’ye çıkacak. Türkiye’nin metropol şehri İstanbul’da ise benzinin litre fiyatı 6,58 TL’den 6,75 TL’ye, bir diğer büyükşehrimiz İzmir’de ise 6,65 TL’den 6,82 TL’ye yükselecek.

Yeni zamlar sonrası motorinin fiyatları ise Ankara’da 6,07 TL’den 6,23 TL’ye yükselecek. İstanbul’da 6,02 TL’den 6,18 TL’ye yükselecek motorin İzmir’de ise 6,10 TL’den 6,26 TL’ye yükselecek. Tüm bu artışın diğer şehirlerde de benzer oranlarda etki edeceğini söyleyebiliriz.

Bu zamlar neden kaynaklanıyor?

Dünya geneline baktığımızda petrolün varil fiyatının kısa vadeli olarak yükseldiğini görsek de pandemi dönemindeki büyük düşüşünden sonra çok ciddi bir yükseliş göstermediğini görüyoruz. Bu zamların, genel olarak petrolün fiyatından değil de TL’nin uluslararası piyasadaki alım gücünün düşmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde benzin ve petrol fiyatlarında sürekli hareketlenmeler yaşandığını görüyoruz.

Bu durumdan muzdarip olan pek çok kişi, benzinin yüksek fiyatından kaçmak için otogazlı araç kullanmaya yöneliyor. Hatta otomobil üreticileri, sıfır otomobilleri doğrudan otogaz seçeneğiyle üretmeye başladılar. Otogazın fiyatı benzin ve motorine oranla daha düşük olsa da bu yakıtın fiyatının da sürekli yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.