Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına zam gelecek. Litrede 1 TL civarı olarak kayıtlara geçecek zam, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Peki büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Tam da fiyatlar düşmeye başladı diye sevinirken, akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına zam gelecek. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatı, bu gece yarısı itibarıyla 96 kuruş zamlanacak. Bu zam gerçek olursa, 35 litrelik bir deponun maliyeti, 33,6 TL yükselecek. Motorin grubunda ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Peki söz konusu zammın gerçekleşmesiyle, vatandaşların göreceği tabela nasıl olacak?

Büyük şehirlerdeki benzin fiyatları şöyle olacak:

İstanbul: 26,18 TL

26,18 TL Ankara: 26,30 TL

26,30 TL İzmir: 26,30 TL

Benzin fiyatlarındaki zam beklentisi gerçek olursa, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.