Benzinli Porsche'nizi Hibrit Otomobile Dönüştürebilirsiniz

Vonnen Performance adlı bir şirket, benzinli Porsche 911, Cayman ve Boxster modellerini istenmesi halinde hibrit motorlu araçlara dönüştürebiliyor.

Alman otomotiv devi Porsche’nin 911, Cayman veya Boxster modellerinde hibrit güç aktarım ünitesi bulunmuyor. Ancak günümüzde pek çok kişi bir tam elektrikli ya da hibrit otomobile sahip olmak istiyor. 2012-2016 yılları arasında üretilmiş bir Porsche 911, Cayman veya Boxster’a sahipseniz aracınızı ‘sonradan’ hibrit bir otomobile dönüştürebilirsiniz desek?

Vonnen Performance adlı bir şirket, ilk duyduğunuzda şaka gibi gelecek bir teknolojiyi Porsche 911, Cayman ve Boxster sahiplerine sunuyor. Aracınızın marş motorunu ve 12V’luk aküsünü söken şirket, yerine bagajınıza 144 hücreli bir batarya yerleştiriyor. Bu batarya, gerek duyulduğunda krank miline bağlanmış olan bir diğer motora güç sağlıyor ve aracınız elektrikli motoruyla ilerlemiş oluyor.

Söz konusu hibrit sistem aracınıza 175 beygir güç ve 200Nm tork ekliyor. Aslen hibrit olmayan bir araç için hiç de fena değerler değil. Üstelik Vonnen Performance, aracınızı sonradan hibrit hale getirmek için motoru ya da şasiyi kesmeye ya da doğramaya gerek duymuyor. Dolayısı ile aracınız sonradan hibrit hale gelirken yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş oluyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir sistemi aracınıza eklemek pek de ucuz değil. Porsche 911, Cayman veya Boxster’ınızı sonradan hibrit hale getirmek için 75 bin doları ya da vergiler ve diğer masraflar hariç yaklaşık 450 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Vonnen Performance, hala Aşama II üzerinde çalıştığını ve araca 350 beygir güç üretecek bir sistem geliştireceklerini dile getirdi.