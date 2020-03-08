YouTube Berkcan Güven, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile çektiği videoda Emir Berke Zincidi'ye karşı iğrenç sözler ve hareketlerde bulundu. Videoya gelen tepkilerin ardından video silinse de sosyal medyada tepkiler devam ediyor.

YouTube Türkiye’nin en büyük isimlerinden birisi olan Berkcan Güven, yeni yayınladığı bir videosunda hiç de hoş karşılanamayacak görüntülere yer verdi. Berkcan Güven ve arkadaşları, 14 yaşındaki çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi ile birlikte çektikleri videoda bir çocuğa yapılmaması gereken şeyleri yaptı.

Sosyal medyada on binlerce kişi tarafından topa tutulan Berkcan Güven, kısa sürede hem YouTube hem de sosyal medya hesaplarından paylaştığı son videoyu sildi. Berkcan, insanlar tarafından ağır eleştiriye tutulduğu videosunu kendi hesaplarından silmiş olsa da sosyal medyada görüntüler yayılmaya devam etti.

Berkcan Güven, son videosuyla yoğun tepki aldı:

YouTube’da yaklaşık 4 milyon aboneye sahip olan Berkcan Güven, Emir Berke Zincidi ile çektiği videoda 18+ hareketlere ve sözlere yer verdi. Berkcan Güven, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın birlikte bulunduğu videoda Emir Berke Zincidi’ye Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yer alan Caroline hakkında iğrenç sorular soruldu.

(Önemli not: Tweet içerisinde bulunan küfür Webtekno'nun yayın politikasını yansıtmamaktadır. Tweet, yalnızca video odaklı konulmuştur.)

Skandal videoda Emir Berke Zincidi’ye sorulan sorular yetmezmiş gibi videonun ilerleyen dakikalarında daha da iğrenç bir görüntüye yer verildi. Videonun bir kısmında Emir Berke Zincidi’nin eline kamera verildi ve yukarıda göreceğiniz, tarif etmesi bu noktada epey zor olan görüntüler çektirildi.

Berkcan Güven, gelen tepkiler nedeniyle videoyu kaldırdıktan sonra Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Berkcan, paylaştığı tweet’te “Çektiğimiz videoları bu kadar ciddiye almayın abi valla biz eğlenip stres atıyoruz.” ifadelerini paylaştı. Ardından bir takipçisinin “Eğlenmenin de bir üslubu var abi yapmayın.” yanıtına Berkcan, “Abi ne yapmışız bu ülkede bana gelene kadar neler izlediniz yıllarca.” şekilde cevap verdi.

Berkcan Güven’in yeni videosu kaldırılmış olsa bile videoyu paylaşan ve videoda yer alan kişiler belli bir süre daha topa tutulmaya devam edecektir. Berkcan Güven, bugüne kadar çektiği eğlenceli içeriklerle geldiği noktaya vardı. Ancak milyonlarca kişinin izlediği bir videoda eğlencenin dozu da iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.