Bermuda Şeytan Üçgeni Bilmecesi: Gerçekte Neler Oluyor?

Yıllar boyunca filmlere bile konu olan esrarengiz olayların gerçekleştiği Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesinin gizemi ortaya çıktı.

Gizemli olaylar insanlığın her zaman dikkatini çok çekmiş ve birçok filme konu olmuştur. Özellikle bu olaylar, geride çözülemeyen sırlar bıraktığında, konu hakkında söylentiler kulaktan kulağa yayılır gider. Her sene Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili sırrın da çözüldüğüne dair haberler çıkar. Bazen yaşanan gizemli olayların aslında büyük bir hortumdan kaynaklandığı, bazen şiddetli hava olaylarının yaşanan talihsizliklere neden olduğu, bazen ise çok daha büyük komplo teorileri üretilerek, devletlerin bu bölgede gizli çalışmalar yaptıkları öne sürülür.

Tüm bu üretilen çözümlerin ortak bir noktaları var: Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Evet söylenilen iddiaların hiçbiri doğru değil çünkü aslında Bermuda Şeytan Üçgeni diye bir şey yok. Bu tanım aslında Florida, Bermuda ve Puerto Rico üçlüsü arasında kalan okyanus bölgesine verilen isimden ibaret. 1950 yılında Edward Van Winkle isimli bir gazeteci, bölge hakkında bir yazı yazar ve yazısında tam da bu alanda sayısız gemi ve uçağın kaybolduğunu, olayların gizeminin ise hala çözülemediğini anlatır. Sonraki yıllarda ise "Bermuda Şeytan Üçgeni" isimli bir kitap yayınlanır ve bu kitabın konusu da gizemli kayboluşlar, esrarengiz olaylar ve bunlara UFO'ların neden olduğu üzerine kurgulanır.

Yazılar ve kitaplar o kadar popüler olur ki, olayların gerçekte yaşanıp yaşanmadığını hiç kimse kontrol etmez. Söylentiler hızla yayıldığında artık gerçekten böyle bir lanet olduğuna inanılıyor hale gelmiştir. Gazeteci Larry Kusche yaptığı bir araştırmada, gerçekte böyle bir olay olmadığını farkeder ve bu bilgiyi yayımlar. Ne yazık ki yapılan yanlış ihbarlar, sürekli çıkan eksik haberler sonucunda insanlar gerçeğe değil, esrarengiz bir durumun olduğu bilgisine inanmaya devam eder.

Bölgede Gulf Stream adı verilen şiddetli akıntılar sıklıkla yaşanıyor ve bu alan tam olarak hortum bölgesinde yer alıyor. Bu ve bunun gibi bazı doğa olayları nedeni ile gerçekten bazı gemi ve uçakların kaybolduğu haberleri doğru. Fakat bu olaylar, Dünya'nın herhangi bir yerinde yaşanan olaylardan daha fazla sayıda değil. Bu efsanenin artık bir sır olmaktan çıktığının konu alındığı haberler sıklıkla yapılıyor olsa da görünen o ki "Bermuda Şeytan Üçgeni" gizemine inanmayı sürdüren insanların sayısı bir hayli fazla.