Beş Kameralı LG V40 ThinQ, 3 Ekim'de Tanıtılacak

LG, yeni amiral gemisi V40'ın lansmanı için 3 Ekim 2018 tarihini seçti. Önümüzdeki ay telefon piyasası için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

LG, bugün yaptığı bir duyuru ile yeni amiral gemisi V40 ThinQ modelini duyurmak için 3 Ekim 2018 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. "Take Five" şeklinde bir sloganın yer aldığı etkinlik daveti, yeni cihazın beş kameralı olabileceğine dair bir ipucu vermekte.

Cihaz gerçekten beş kamera ile gelirse, bu kadar çok kameraya sahip olan ilk akıllı telefon olarak tarihe geçecektir. Bu beş kameranın üçünün arkada, ikisinin de ön tarafta olabileceği düşünüyor. Bu kombinasyon yeni olsa da üçlü kamera fikri yeni bir şey değil.

Huawei bu yılın başında P20 Pro modelinde üçlü bir kamera sistemine yer vermişti. Ön tarafında iki kamera bulunan cihazlar da birkaç şirket tarafından halihazırda üretilmiş durumda. Bu kadar çok kamera bazı işleme etkilerine olanak sağlasa da genel olarak tek avantajı, farklı zoom kabiliyetlerini beraberinde getirecek olması.

LG, V serisi cihazlarını farklı medya tipleri üretmek isteyen insaları hedef alarak diğer cihazlarından ayrı tutmayı denemişti. Bu "amaç" zaman içinde arka planda kalmış olsa da beş kameralı bir cihaz fikri, serinin müşteri portföyüne yeniden odaklanmasını sağlayabilir.

Tüm bunlara rağmen LG'nin bu cihazı ön plana çıkarmak için yapması gereken şeyler var. V serisinin son üyesi olan V35 ThinQ, haziran ayında lanse edildikten kısa bir süre sonra unutuldu. V35'in, aynı zamanda satışa çıkan G7 ile arasındaki farklar ise oldukça azdı.

V40'ın teknik özellik tarafında ise Snapdragon'un 845 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor ki bu işlemci, şu anda LG'nin son amiral gemisinde de mevcut. Cihazın ayrıca 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı da söyleniyor.