Beşiktaş'ta Biri Futbolcu 2 Kişide Koronavirüs Çıktı

Ülkemizin köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş koronavirüsün etkisi altına girdi. Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada 1 futbolcu ve 1 çalışanın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Beşiktaş tedavilerine başlandığını açıkladı.

Ülkemiz uzunca bir süredir tüm dünyayla beraber koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Kısa sürede binlerce insana bulaşan virüs son günlerde etkisini azaltsa da hala bulaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı normalleşme süreci kapsamında kısıtlamalar, virüs kontrol altında olduğu için yavaş yavaş kaldırılıyordu. Bu kapsamda antrenmanlarına ara veren futbol takımları da sahaya inmeye başlamıştı.

Beşiktaş da uzun bir aradan sonra sahaya inerek antrenmanlarına başlama planlarını yapıyordu ancak üzücü bir haber geldi. 8 Mayıs Cuma günü tüm oyunculara ve teknik ekibe koronavirüs testi uygulandı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde uygulanan bu testlerden sonra açıklama bugün Beşiktaş'ın resmi Twitter sayfasından geldi. Beşiktaş, 1 futbolcunun ve 1 çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Resmi açıklama Twitter'dan yapıldı:

Beşiktaş sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklamasını paylaşan Beşiktaş, test sonucu pozitif çıkan çalışan ve futbolcunun tedavi sürecine başlandığını açıkladı. Beşiktaş yönetimi futbolcu ve çalışanın ismini açıklamaktan kaçındı. Sosyal medyada çokça paylaşılan açıklamaya birçok "geçmiş olsun" mesajı geldi.

Futbol camiasında koronavirüsün etkisini gösterdiği ilk takım Beşiktaş değil. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de koronavirüse yakalanmıştı ancak Terim virüsü atlatmayı başardı. Fenerbahçe de bir çalışanında virüse yakalandığı açıklamıştı. Futbol camiasında da oldukça fazla etkisini gösteren virüsü herkesin sağ salim biçimde atlatmasını umuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde TFF'den ligler ile alakalı açıklama gelmişti. TFF, Türkiye Süper Lig'in ve diğer liglerin 12 Haziran tarihinden itibaren oynanacağını belirtti. İlk etapta seyircisiz şekilde oynanacak maçlar son 4 hafta yeniden seyircili biçimde oynanabilir. Ayrıca yapılan açıklamada maçların tek bir şehirde oynanması iddiasına da cevap geldi. TFF başkanı öyle bir planları olmadığını belirtti.