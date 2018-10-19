Yolda Kalan 3.5 Milyon TL'lik Lamborghini'yi İttiren İşçiler

"Marş basmıyor abi be bir ittirsenize size zahmet!" ritüeline, 3.5 milyon TL'lik Lamborghini'yi yol kenarına çekerek ilginç bir biçimde dahil olan İBB çalışanları o anları anlattı.

İstanbul, Beşiktaş'ta eşine az rastlanabilecek bir olay yaşandı. Yolda kalan 3.5 milyon TL'lik Lamborghini yüzünden trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip, trafiğin tıkanmasını engellemek için Lamborghini arkadan iterek kenara çekti.

Yukarıda da görebileceğiniz; Serkan Çalışır, Recep Aykun ve Birol Tosun'dan oluşan üçlü, o anlarda neler yaşandığını DHA muhabirine anlattılar.

Ekibin en genç üyesi Serkan Çalışır (sağda) konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bizim için sıradan bir hizmetti aslında, ama sosyal medyada paylaşılıp büyük bir konu olacağı hiç aklımıza bile gelmeden orada normal işimizi yapıyorduk. Yolda araç arızası gördük, yardımcı olmak istedik. Bütün konu bu yani. Aracın sahibinin de üzüntülü bir ifadesi vardı ama yapacak bir şey yok, sonuçta arızalanmış yani. Çıkış amacımız hizmet. Büyükşehir belediye başkanımızın bize öncelikli talimatı gönül belediyeciliği olmuştur. Bu anlayışla hizmetimize devam ediyoruz. Yani aracın markası, modeli, fiyatı hiç fark etmiyor."

Ekibin bir diğer üyesi Recep Aykun ise yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti:

"Bir anda trafik sıkıştı, biz orada çalışma yaparken. Bir aracın arızalandığını gördük, yardım etmek istedik. Aracın ne olduğu değil de, orada vatandaşın karşılaşmış olduğu sıkıntıyı gidermek önemliydi. Bizim görevimiz olduğu için o trafiği en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde ve o vatandaşı da emniyetli bir şekilde yol kenarına çekmek gerekiyordu."

Konuyla ilgili son konuşan ise ekibin en tecrübeli üyesi Birol Tosun oldu:

"Arızalanmış olan herhangi bir araçtı, ben araçların arasında herhangi bir fark görmüyorum. Biz de gittik yardımcı olduk. Trafik sıkışmıştı, gelen giden korna basıyordu. Hem yolda kalan aracı kurtarmak, hem de trafiği açmak önceliğimizdi. Biz de iterek yolun sağına çektik aracı, yardımcı olduk. Çok ağırdı.”