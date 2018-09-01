Sağlığınızı Zirve Noktasına Çıkaracak 10 Besin Kaynağı

Gıda uzmanları; 1000 çeşit ham besin maddesi üzerinde yaptıkları kapsamlı bir araştırmanın ardından, insan sağlığına en faydalı 10 bitkisel besini sıraladı.

Günümüzde besinlerin besleyicilik değerine dair her geçen gün yeni gerçekler ortaya çıkıyor. Kimi zaman bir şifa kaynağı olarak gördüğümüz bazı besinlerin düşünüldüğü kadar yararlı olmadığı ortaya çıkarken, zararlı olarak lanse edilen bazı besinlerin aslında sağlığa faydalı yanları olduğu ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu konudaki kafa karışıklıklarını gidermek için yola çıkan bir grup araştırmacı 1000 adet besin kaynağı arasından besleyicilik değeriyle sağlığa en faydalı 10 besin kaynağını sizlere sunuyor. Karşınızda güncel bilgiler ışığından sıralanmış en faydalı 10 besin:

10. Bezelye

(100 g)

Kalori: 77

Besin Puanı: 67

İçerik: Fosfor, Magnezyum, Demir, Çinko, Bakır, Lif

9. Mandalina

(100 g)

Kalori: 53

Besin Puanı:67

İçerik: Karotenoid, A vitamini, Şeker

8. Su Teresi

(100 g)

Kalori: 11

Besin Puanı: 68

İçerik: Bol Miktarda Mineral

7. Kereviz Kurusu

(100 g)

Kalori: 319

Besin Puanı: 68

İçerik: Vitaminler, Mineral, Amino Asit

6. Kuru Maydanoz

(100 g)

Kalori: 292

Besin Puanı:69

İçerik: Bor, Florür, Kalsiyum

5. Pancar Yaprağı

(100 g)

Kalori: 22

Besin Puanı: 70

İçerik: Kalsiyum, Demir, K vitamini, B Grubu Vitaminleri

4. Pazı

(100 g)

Kalori: 19

Besin Puanı: 78

İçerik: Antioksidan

3. Kabak Çekirdeği

(100 g)

Kalori: 559

Besin Puanı 84:

İçerik: Demir, Manganez

2. Chia Tohumu

(100 g)

Kalori: 486

Besin Puanı:85

İçerik: Lif, Protein, Linolenik Asit, Fenolik Asit, Vitaminler

1. Badem