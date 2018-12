BEST İstanbul Hackathonu, 14-16 Aralık'ta İTÜ'de

Board of European Students of Technology (BEST) tarafından düzenlenen BEST İstanbul Hackathonu Codezilla, 14-16 Aralık tarihlerinde yarışmacılara kapılarını açacak.

BEST İstanbul Hackathonu Codezilla, ortak bir konuya ilgi duyan kişilerin bir araya gelip sınırlı bir zaman içinde, kendilerine verilen konuyla ilgili ortaya yeni bir ürün çıkarmaya çalıştıkları etkinliktir. 2-4 kişilik 8 takımın katılımıyla 24 saat kesintisiz olarak devam edecek olan yarışma, 14-16 Aralık tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek. Peki BEST nedir? BEST, Board of European Students of Technology, her geçen gün büyüyen kar amacı gütmeyen ve gönüllülük ilkesi ile çalışan Avrupa çapında bir öğrenci organizasyonudur. 1989’dan beri BEST, gelişen, dinamik yenilikçi ve organize olmuş bir öğrenci ağı yaratmak için çalışmaktadır. BEST, Avrupa’nın önde gelen teknik üniversite öğrencilerinin iletişim, işbirliği ve değişimlerini destekleyerek geleceğin mühendislerine tamamlayıcı eğitim sağlamaktadır.

