Bethesda Ders Almıyor: RAGE 2, Steam'de Piyasaya Çıkmayacak

Büyük şirketlerin elde ettikleri kâr payını Steam'e kaptırmak istemiyor. Bunun son örneği ise Bethesda'nın RAGE 2 oyunu oldu.

Son dönemde Witcher'ın yapımcısı CD Projekt RED ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games tarafından cesaretlenen oyun yapımcıları, pazar payını kaybetme riskini göze alarak oyunlarını Steam'de yayınlamamaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde, Steam'in şirketlerden aldığı %25'lik kar payını %20'ye düşürmesi, durumu değiştirmişe benzemiyor.

Bu konuda son gelen bilgi Bethesda cephesinden. Fallout 76 ile satışlarda adeta çuvallayan Bethesda, bu başarısızlığına rağmen Steam politikasından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

Bethesda, çok büyük ihtimalle RAGE 2'yi Steam üzerinden değil, Bethesda'nın kendi uygulaması üzerinden sunacak.

Elbette bu bizim için hiç de iyi bir haber değil. Nitekim Steam, Türkiye'ye özel fiyatlandırma uyguladığı için şu an Mortal Kombat 11 gibi 59 euro'ya satılan bir oyun, 102 TL'den ön sipariş geçilebiliyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz.