Bethesda, Fallout 76’da hile yapan oyuncuların hesaplarındaki yasağı kaldıracağını söyledi ancak bir koşul öne sürdü. Hile yapanlar, üçüncü parti hile yazılımlarının bir çevrimiçi oyun topluluğuna neden zararlı olduğunu anlatan bir kompozisyon yazmak zorundalar.

Genellikle yanlış bir şey yaptığımızda belirli bir ceza alırız. Bu cezanın amacı ise yaptığımız yanlış şeyin neden yanlış olduğunu anlatmaktır. Fallout 76 oyununda hile yapanları tespit eden Bethesda, birçok oyun stüdyosu gibi oyuncuların hesaplarına oyun yasağı getirerek onlara bir ceza verdi ancak cezanın ardından onlara bir şans tanımayı unutmadı. Bethesda’nın hile yapanlar konusunda getirdiği çözüm önerisi uzun bir süre konuşulacak türden oldu.

Hile yapan oyunculara oyun yasaklarını kaldırabileceklerini söyleyen Bethesda, hile yapan oyunculardan yönetim ekibine ‘hile yapmak neden kötüdür’ konulu bir kompozisyon yazmalarını istedi. Belirlenen ceza Bethesda topluluğu tarafından da kabul edildi.

Gelen kompozisyonlarda genellikle “oyunda diğer oyunculardan daha avantajlı olarak eşit olmayan bir ortam oluşturmak” gibi yanıtlar vardı. Bunun yanı sıra hile yapmayan bazı kişiler de hesaplarının yasaklandığını ileri sürdüler. Oyunda onlara herhangi bir avantaj sağlamayan görsel modları kullanan bazı oyuncular, hesaplarına erişemediklerini Bethesda’ya bildirdiler. Bunun sonucunda Bethesda, hile niteliği olmayan modları kullanan oyuncuların yalnızca sorunu bildirmelerinin yeterli olacağını, kompozisyon yazmalarının gerekmediğini belirtti.