Bethesda, Fallout 76'daki Hatalar İçin Oyuncuları Uyardı

Beta katılımcılarının şikayetleri üzerine bir açıklama yayınlayan Bethesda, Fallout 76'nın henüz beta aşamasında olduğunu hatırlattı ve oyunu düzeltmek için katılımcıların geri bildirimlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Fallout 76 için beta katılımcısı olan Fallout hayranlarına Twitter üzerinden bir not paylaşan Bethesda, oyunda yer alan hatalar ve performans sorunları için beklemeleri gerektiğini belirtti. Fallout 76’nun henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen şirket, beta aşamasındaki bir oyundan kimsenin tam performans beklememesi gerektiğini dile getirdi.

Oyunda yer alan hatalar yüzünden çok fazla şikayette bulunan beta katılımcıları için bir açıklama yayınlamak zorunda kalan şirket, oyunun henüz tam sürümde olmadığını ve geliştirmelerin devam ettiğini hatırlattı. Yıllardır piyasada olan oyunların bile hatalarla mücadelede ettiğini hatırlatan şirket, tüm hataları gidermek için katılımcıların geri bildirimlerine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Fallout 76 resmi olarak 14 Kasım tarihinde yayınlanacak. O tarihe kadar stüdyo, beta katılımcılarının geri bildirimleri ile oyundaki hataları saptayacak ve giderecek. Elbette ki bu ‘temizlik’ süreci oyunun yayınlanmasından sonra da devam edecek. Fallout 76’nin erken erişim sürümünü 349 TL’ye Microsoft üzerinden satın alabilirsiniz.