Bethesda, Avustralya'da düzenlenen bir panelde Fallout 76'nın Nintendo Switch'e gelmeyeceğini açıkladı.

Görünen o ki Fallout 76’nın yayınlanmayacağı tek platform Nintendo Switch olacak. Oyun ilk olarak Haziran ayında Xbox One, PS4 ve PC platformları için duyurulmuştu. Bu hafta sonu Avustralya’da düzenlenen bir panelde Bethesda’dan Pete Hines, stüdyonun Nintendo Switch’i göz önünde bulundurmuş olmasına rağmen böyle bir projenin mümkün olmadığını söyledi.

Hines panelde, geliştirme ekibiyle yapılan geleceğe dönük her görüşmede Switch’in konu edildiğini; çünkü geçerli bir platform olduğunu söylese de Fallout 76’nın bu platformda yer alamayacağını ifade etti. Bethesda; Skyrim, Doom ve Wolfenstein II gibi oyunları bu konsol için çıkararak konsolu desteklemişti. GameSpot’a göre Hines, gelecek Wolfenstein oyununun da Nintendo Switch’e geleceğini açıkladı.

Bethesda Games Studios tarafından geliştirilen ve Fallout serisinin dokuzuncu oyunu olarak serinin hikayesel anlamda devamı olan Fallout 76, tüm dünyayı sarsan bir nükleer felaketin 25 yıl sonrasında, tam olarak 2102 yılında geçiyor. Oyunun ana karakteri, Batı Virginia’da kurulan ve Amerika’nın en parlak zekâlarına ev sahipliği yapan Vault 76 adlı bir sığınakta yaşıyor. Karakter, Wasteland’i tekrar kolonileştirmek amacıyla “Islah Günü”nde sığınağı terk ediyor. Fallout 76’nın çok beklenen çıkışı 14 Kasım 2018’de gerçekleşecek.