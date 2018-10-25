Bethesda, Fallout 76'nın Sistem Gereksinimlerini Duyurdu

Gelecek hafta PC platformunda beta süreci başlayacak olan Fallout 76’nın sistem gereksinimleri duyuruldu. Geliştirici firma Bethesda, sistem gereksinimlerinin oyunun sıkça sorulan sorular sayfasında yayınladı. İşte detaylar:
Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerekli
- İS: Windows 7/8/10 (64-bit işletim sistemi gerekli)
- İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengi
- Grafik Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya dengi
- Hafıza: 8GB RAM
- Depolama: 60GB boş depolama alanı
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerekli
- İS: Windows 7/8.1/10 (64-bit işletim sistemi gerekli)
- İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
- Grafik Kartı: Nvidia GTX 970 4GB/AMD R9 290X 4GB
- Hafıza: 8GB RAM
- Depolama: 60GB boş depolama alanı
Fallout 76’nın sistem gereksinimlerinin Fallout 4’e kıyasla biraz daha fazla olması muhtemelen şaşırtıcı bir şey değil. Burada belirtilen minimum sistem gereksinimleri, 2015 yılında çıkan 3D Fallout oyununun önerilen sistem gereksinimleri ile aşağı yukarı benzer durumda.