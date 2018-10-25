Bethesda, Fallout 76'nın Sistem Gereksinimlerini Duyurdu

Fallout 76'nın geliştiricisi Bethesda, oyunun sistem gereksinimlerini resmen duyurdu.

Gelecek hafta PC platformunda beta süreci başlayacak olan Fallout 76’nın sistem gereksinimleri duyuruldu. Geliştirici firma Bethesda, sistem gereksinimlerinin oyunun sıkça sorulan sorular sayfasında yayınladı. İşte detaylar:

Minimum Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

İS: Windows 7/8/10 (64-bit işletim sistemi gerekli)

İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya dengi

Grafik Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB veya dengi

Hafıza: 8GB RAM

Depolama: 60GB boş depolama alanı

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerekli

İS: Windows 7/8.1/10 (64-bit işletim sistemi gerekli)

İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz/AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

Grafik Kartı: Nvidia GTX 970 4GB/AMD R9 290X 4GB

Hafıza: 8GB RAM

Depolama: 60GB boş depolama alanı

Fallout 76’nın sistem gereksinimlerinin Fallout 4’e kıyasla biraz daha fazla olması muhtemelen şaşırtıcı bir şey değil. Burada belirtilen minimum sistem gereksinimleri, 2015 yılında çıkan 3D Fallout oyununun önerilen sistem gereksinimleri ile aşağı yukarı benzer durumda.