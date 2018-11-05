Bethesda, Fallout 76'nın Sunucularını Hep Açık Tutacak

Oyun piyasasının en güçlü isimlerinden Bethesda, Fallout 76'nın sunucularının sonsuza kadar açık kalmasını istediklerini açıkladı.

Eğer The Elder Scrolls III: Morrowind’i 2018 yılında iade etmek isterseniz, çok fazla problem olmaz; 16 yıllık bir oyun ve tamamen offline artık. Aynı şey Fallout 4 için de geçerli. Tabii tüm bunları düşününce, aynı şey Bethesda’nın yeni oyunu Fallout 76 için de geçerli olabilir mi acaba diye soru işaretleri oluşabilir insanların kafasında.

Gamespot’a konuşan Bethesda’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Hines, World of Warcraft’ın uzun ömürlü olmasının Fallout 76 için güzel bir örnek olduğunu söyledi. Oyunun ömrü ne kadar olacak sorusuna sonsuza kadar cevabını veren Hines, “Hiçbir oyun yapımcısı oyununu yapıp, eh eğer şanslıysak bu oyun 10 yıl gider diye düşünmez” dedi.

Fallout 76, çok oyunculu gibi gözükse de oyuncuların tek başına da oynayabileceği bir oyun. Oyundaki tüm insan karakterler diğer oyuncular tarafından kontrol edilirken ‘diğer türler’ yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Tek oyunculu olarak bir Fallout 4 veya Skyrim olmasa da onlardan daha farklı bir deneyim sunuyor Fallout 76.

Son Fallout oyunuyla hayranlarını tatmin edemeyen Bethesda, tamamen çok oyunculu oyunlara dönmüyor tabii ki. Bilim kurgu rol yapma oyunu olan ve hayranları tarafından da merakla beklenen Starfield’ın yapımına devam ediliyor. Bundan sonra ise Elder Scrolls 4’ün yapımına başlanacak.