The Elder Scrolls ve Fallout serilerinin efsane yapımcısı Bethesda, oyun yapımcılığındaki klasını gerçek hayatta da gösterdi ve oldukça hoş bir jeste imza attı.

12 yaşındaki Wes isimli çocuk, yaklaşık 5 yaşından beri dördüncü dereceden ender görülen bir kanser türüyle mücadele ediyor. Bir süre önce doktorları, Wes'in tedavi sürecinin artık devam etmesine gerek olmadığını belirterek acı sonun çok yaklaştığını söylediler.

Wes için süreç yaklaşırken, doktorların verdiği haber şu anlama geliyordu: Wes, çocukluğundan beri hayranı olduğu Fallout 76'yı oynayamayabilirdi. Durumdan haberdar olan Bethesda, hiç vakit kaybetmeden oyunun bir kopyası ve Power Armor kaskı hediyeleriyle çocuğun yaşadığı Maryland'in yolunu tuttu.

Bethesda yaptığı bu jestle kalmadı ve çıkışına daha 2 ay olmasına rağmen oyunun tam sürüm versiyonunu Wes'e hediye ederek yaklaşık 4 saat boyunca oyunu anlatarak beraber deneyimledi. Siz de Wes'e destek olmak veya 'GoFundMe' sayfasını incelemek isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.