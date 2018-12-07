Bethesda'nın Yeni Bombası RAGE 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Fallout 76 ile büyük hayal kırıklığı yaratan Bethesda, 2019'un yaz aylarında şansını bir de RAGE 2 ile deneyecek.

Bethesda tarafından DOOM'un da yapımcısı olan ID Software'in elinden alarak Just Cause ve Mad Max'ten de adını duyduğumuz Avalanche Studios'a emanet ettiği Rage 2'nin çıkış tarihi açıklandı. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen E3 kapsamında yayınlanan oynanış videosuyla büyük beğeni toplayan oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı.

The Game Awards 2018 süresince gelen duyurular oyuncuları heyecanlandırırken, bir bomba da Bethesda'dan geldi. Uzun süredir çıkış tarihi merak edilen oyun için bir de oynanış videosu ayınlandı.

Açıkçası yayınlanan video bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. YouTube'da gelen yorumlardan biri genel atmosferi çok güzel özetlemiş: "Fallout 76'dan daha fazla Fallout heyecanı yaşatan bir oynanış videosu olmuş."

Eğer RAGE 2 için heyecanlandıysanız çok fazla beklemeniz gerekmeyecek. Xbox One, PlayStation 4 ve PC için hazırlanan oyun 14 Mayıs 2019'da bizlerle olacak.