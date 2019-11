Paramount’un yapımcılığını üstlendiği ilki 1984’te çıkan ve bir üçleme olan Beverly Hills Cop, 25 yıllık bir aradan sonra geri dönüş yapıyor. Henüz çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli olmayan film Netflix’te yayınlanacak.

Paramount, en sonunda yıllardır yeni bir filmle yeniden başlatmaya çalıştığı Eddie Murphy’li markası Beverly Hills Cop için bir çözüm bulmuşa benziyor. Murphy’nin Dolemite is My Name filmine de ev sahipliği yapan Netflix, ünlü aktörle olan iş birliğini sürdürecek ve Beverly Hills Cop’ın da dördüncü filmini hayata geçirecek. Netflix’te yayınlanacak olan film için yapımcı Jerry Bruckheimer da dönüş yapacak.

Deadline’da yer alan habere göre Paramount, yeni bir Beverly Hills Cop filmi için Netflix ile tek seferlik bir anlaşma yaptı. Sözleşmede bir devam filmi opsiyonu da bulunuyor. İlk filmi 1984 yılında, üçüncü ve son filmi 1994 yılında çıkan Beverly Hills Cop üçlemesi, toplamda 700 milyon dolardan fazla gişe geliri elde etmeyi başarmıştı. Bu üç filmin toplam bütçesi ise yaklaşık 90 milyon dolardı. Disney+ sonrası, Netflix için oldukça doğru bir anlaşma olabilir.

Yeni filmin tarihi

Yeni serinin çekimlerinin ne zaman başlayacağına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Eddie Muprhy, geçtiğimiz ay Collider ile yaptığı bir röportajda, Coming to America’nın devam filminin çekimleri bittikten sonra yeni projesinin Beverly Hills Cop olacağını dile getirmişti.

Murphy, verdiği röportajda “Evet, Coming to America’dan sonra yapacağımız şey bu, Beverly Hills Cop’ı yapacağız. Daha sonra planım sahnelere geri dönmek ve stand up gösterisi yapmak. Daha sonra çoğunlukla yapacağım şey stand up gösterileri ve Beverly Hills Cop olacak” dedi.

Filmleri ve Saturday Night Live’ı artık sonlandırdığını söyleyen Murphy, eğer ki yaratıcı hissederse stand up gösterileri yapacağını söyledi. Filmler konusuna da değinen ünlü komedyen artık eskisi gibi senede 2 ya da 3 film yapmayacağını, evinde çocuklarıyla birlikte olmak istediğini söyledi.