Marvel Sinematik Evreni'nden bağımsız son iki X-men filminden biri olan Dark Phoenix için ilk fragman yayınlandı. Fragman, Jean Gray adlı karaktere odaklanarak güçlerini kontrol edemeyişini ve okula geliş hikayesini anlatıyor.

Süper kahraman filmleri sevenler için güzel bir gün. X-men: Dark Phoenix’in ilk resmi fragmanı yayınlandı. Böylece Şubat ayında sinema salonlarını doldurduğumuzda nasıl bir hikaye ile karşılaşacağımızı artık biliyoruz.

Fragman genel olarak Sophie Turner’ın canlandırdığı Jean Gray karakteri üzerinde yoğunlaşıyor. Gray’in sahip olduğu yeteneklerin gösterildiği fragmanda bu güçleri kontrol edemeyişi ve Xavier'in okuluna geliş hikayesini görüyoruz.

Filmin yönetmen koltuğunda X-men filmlerinde uzun süre daha yönetmenlik ve yazarlık yapacak olan Simon Kinberg oturuyor. Müzikler ise Karayip Korsanları, Dark Knight gibi filmlerin de müziklerini yapmış olan Alman besteci Hans Zimmer’e emanet.

Büyük bir ihtimalle Dark Phoenix ve New Mutants filmleri X-men’in Marvel Sinematik Evreni’nden bağımsız olarak çekilen son filmleri olacak. Fox’un Disney tarafından satın alınmasının ardından X-men’in Marvel evrenine entegre edilmesi bekleniyor.

X-men: Dark Phoenix’in başrollerinde Sophie Turner, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, James McAvoy ve Michael Fassbender gibi ünlü isimler yer alıyor. Serinin Marvel evrenine dahil olmasıyla kadronun daha da güçlenmesi muhtemel.

Yine de şu an için gelecekten konuşmak biraz yersiz. Zira X-men: Dark Phoenix fragmanı yeni yayınlandı ve pek çok kişi gelecek filmleri düşünmeden önce fragmanı izleyip heyecanlanmayı tercih edecektir. İşte X-men: Dark Phoenix fragmanı: