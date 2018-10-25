Donald Trump'ın iPhone'u ABD'ye Tehdit Oluşturabilir

Donald Trump'ın kendi iPhone'undan konuşmayı tercih etmesi ABD için bir güvenlik sorununa yol açabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iPhone problemi ABD açısından bir ulusal güvenlik sorununa neden olabilir.

Güvenlik uzmanları defalarca uyarmasına, kendisine özel güvenlik önlemleri alınmış iki iPhone verilmesine rağmen kendi telefonunu kullanmakta ısrar eden Trump, danışmanlarını bıktırmış durumda. Güvenlik uzmanlarına göre Çin ve Rusya casusları, Trump'ın arkadaşları, meslektaşları ve iş partnerleriyle olan konuşmalarını dinliyorlar.

Daha önce NSA tarafından kendisine verilen telefonları kullanması için defalarca uyarılan Trump bu uyarılara kulak asmıyor. Başkanın bu kararının sebebi ise rehberini NSA onaylı telefona aktaramaması.

Trump'a bir türlü söz geçiremeyen Beyaz Saray görevlileri en sonunda bu durumu basınla paylaştılar. Kamuoyu baskısı sayesinde Trump'ın geri adım atmasını umuyorlar. Uzmanlara göre Trump'ın telefonlarını dinleyen Rusya ve Çin, yakın çevresine sızarak başkan üzerinde dolaylı yoldan nüfuz elde etmeyi amaçlıyorlar.