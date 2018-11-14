Tersine Beyin Göçünü Hızlandırmak İçin 24 Bin Lira Aylık

Tersine beyin göçü programı kapsamında Türkiye'ye dönecek olan araştırmacılara 1 milyon TL başlangıç ödeneği ve aylık 24 bin TL burs verilecek.

TÜBİTAK tarafından başlatılan ve beyin göçünü tersine çevirmeyi amaçlayan "Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" değiştirilerek "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"na dönüştürüldü.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin düzenlediği SAHA EXPO 2018'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği bilgilere göre program kapsamında pek çok teşvik yer alıyor.

Bakanın verdiği bilgilere göre başlangıç paketinde genç araştırmacılar için 500 bin, tecrübeli araştırmacılar için 1 milyon TL olacak. Bu paralar araştırmacının bağlı olduğu kuruma aktarılacak. Ayrıca kuruma 720 bin TL'ye kadar araştırma desteği ve aylık 3750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği sağlanacak.

Araştırmacıların aylık yaşam giderleri için verilecek olan burs, genç araştırmacılarda 20 bin TL, deneyimli araştırmacılarda 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıya verilirken, araştırmacının eşi ve çocukları da desteklerden yararlanacak. Aile yaşam gideri bursu olarak 2250 TL verilecek. Araştırmacının eş ve çocukları için sigorta ve yol desteği sağlanacak.

Türkiye'ye dönen araştırmacılara kendi ekiplerinin kurulmasında da kolaylıklar sağlanacak. Ekiplere katılan doktora öğrencilerine 4500 TL burs bağlanacak, burs verilecek öğrenci sayısı ekip başına 5 ile sınırlı olacak.