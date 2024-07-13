Beynimizin Merakla İlgili Kısmı Tespit Edildi

Bilim insanları, beynimizde merak duygusunun tam olarak hangi kısımla ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Meraklı olmak genel olarak kedilerle ilişkilendirilen bir kavram olsa da insan doğasında da önemli yer tutuyor. Bilim insanlarının merak ettikleri konulardan biri de beynimizin tam olarak hangi kısmının bu merak duygusundan sorumlu olduğuydu. Bu soruya bir cevap bulundu.

ABD'deki Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, fMRI taramalarını kullanarak beynin farklı bölgelerindeki oksijen miktarını izleyerek hangi bölgelerin o anda aktif olduklarını izledi. Böylece beynimizde hangi bölgelerin merak duygusundan sorumlu oldukları da ortaya çıkmış oldu. Bu durum gelecekte, merak eksikliği ile kendini belli eden depresyon gibi rahatsızlıkları tedavi için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Tarihte bir ilk oldu

Nörobilimci Jacqueline Gottlieb, “Bu, gerçekten de merak duyduğumuz bilgiyle beynimizin o bilgiyi nasıl temsil ettiğini bağlantılandırabildiğimiz ilk sefer" ifadesini kullandı. Deney sırasında araştırmacılar, 32 katılımcıya texform adı verilen özel görüntüler gösterdi. Bu görüntülerde sıradan görseller çeşitli derecelerde bozundurulmuş hâlde yer alıyordu. Gönüllülerden her bir texformun konusunu tanımlama konusundaki güvenlerini ve meraklarını değerlendirmeleri istendi.

Bu değerlendirmeler ile fMRI taramaları karşılaştırıldı ve üç bölgede dikkat çekici etkinlik gözlemlendi. Bu bölgeler ise görme ve nesne tanıma ile bağlantılı olan oksipitotemporal korteks, değer ve güven algılarını yöneten ventromedial prefrontal korteks (vmPFC) ve bilgi toplama için kullanılan anterior singulat korteks oldu.

VmPFC, oksipitotemporal korteks tarafından kaydedilen kesinlik seviyeleri ile merak hisleri arasında bir tür nörolojik köprü görevi görüyor gibi duruyor. Gönüllüler, görsellerin konusundan ne kadar az emin olursa o kadar çok merak ediyordu.

Araştırma Journal of Neuroscience'de yayımladı.