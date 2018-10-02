Beyin Yiyen Amip Türü Yüzünden Bir Adam Hayatını Kaybetti

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan amatör bir balıkçı Fabrizio Stabile, denizde çok nadir olarak rastlanan bir amip yüzünden hayatını kaybetti. Söz konusu amip türü, beyin dokusunu yiyerek enfeksiyona neden oluyor.

29 yaşındaki Fabrizio Stabile, 16 Eylül 2018 tarihinde bahçesindeki çimleri biçerken kendisini rahatsız hissetmeye başladı. Kendisini mağdur eden semptomların ağırlaşması nedeniyle Stabile, günden güne konuşma yetisini kaybediyordu. Hastaneye kaldırılan genç adam, “Naegleria fowleri” olarak bilinen bir tür amipin neden olduğu enfeksiyondan muzdaripti.

Stabile, 21 Eylül tarihinde beynindeki enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti. Doktorları tarafından yapılan ilk açıklamalara göre ABD’de, aynı enfeksiyon yüzünden görülen en son ölüm 2016 yılında gerçekleşmişti. Stabile, rahatsızlanmadan önce Teksas’taki bir sörf ve su parkı merkezi olan BSR Cable Park’ta vakit geçirmişti.

Peki “Naegleria fowleri” tam olarak nedir, vücuda nasıl etki eder?

Ölümcül bir beyin enfeksiyonu türü PAM’a neden olan tek hücreli bir organizma olan bu amip, genellikle sıcak hava koşullarına sahip bölgelerdeki nehirlerde ve göllerdeki tatlı sularda bulunur. Araştırmalara göre son derece nadir görülse de, istisnai olarak toprakta da bulunabilir.

Vücuda burun yoluyla giren söz konusu amip türü, doğrudan beyni hedef alıyor. İnsanlar bu amiple en çok nehirlerde ve göllerde yüzerlerken temas kuruyorlar. Beyni tam anlamıyla besin olarak kullandığı için son derece tehlikeli olduğu söylenebilir.

Bilim insanları, nehirler ve göller dışında arıtma imkanlarının bulunmadığı bölgelerdeki çeşme sularının da risk teşkil ettiğini söylüyorlar.