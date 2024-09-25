Cevabı Öz Güveninizi Artıracak: Beynimiz Kaç GB?

Beynimizde gerekli-gereksiz pek çok bilginin depolandığını biliyoruz. Peki hiç, beynimizin kaç GB olduğunu düşünmüş müydünüz?

Beynimizin kapasitesini ölçmek öyle elektronik cihazlardaki gibi kolay değil ancak yine de bilim insanları, beynimizin kaç GB olduğunu anlamak için bellek ve bilgi işlem yeteneklerini inceleyebiliyor.

Elde edilen sonuçlar ise beynimizin algılama kapasitesini zorlayacak cinsten. Gelin, beynimiz kaç GB birlikte keşfedelim.

Temelden başlayalım. Beynimizde bilgiler nasıl depolanıyor?

Beynimiz, 86 milyar nörondan oluşuyor ve bu nöronların arasında da trilyonlarca bağlantı bulunuyor. Nöronların birbirine bağlandığı sinaptik bağlantılar, bilginin depolanmasını ve işlenmesini sağlıyor.

Beynimiz bilgiyi, elektronik cihazlardan farklı bir şekilde depoluyor. Cihazlarda bilgi, bit cinsinden saklanırken beynimizdeki bilgiler, nöronların arasındaki bağlantıların güçlenip zayıflaması yoluyla saklanıyor.

Ayrıca sabit bir kapasitemiz yok. Kısa süreli belleğimiz, kimi bilgileri kısa süre içinde tutarken uzun süreli belleğimiz kalıcı bilgileri depoluyor. Buna ek olarak yeni bilgiler öğrenilip eski bilgiler hatırlandıkça nöronların arasındaki bağlantılar tekrardan düzenleniyor. Yani bir bilgisayardan çok daha karmaşık bir yapımızın olduğunu söyleyebiliriz.

Yine de bir tahmin yapabiliriz.

Beynimizin serebral korteksinde 125 trilyon sinaps bulunuyor. Her bir sinaps, 4,7 bit bilgi depoladığını varsayabiliriz. CNS Nevada’daki makaleye göre ortalama bir insan beyninin yalnızca serebral korteksinde en az 74 terebayt bilgi depolanabilir.

Scientific American’da yayımlanan makaleye göre ise insan beyninin toplam kapasitesinin 2.5 petabayt (1 petebayt = 1 milyon gigabayt) olduğu tahmin ediliyor. Bu, 3 milyon saatlik bir diziyi depolayabilecek kapasitede bir belleğe eşdeğer…

İnsanın böyle bir şeyi aklının alması bile zorken, beynimizin gerçekten de bu kadar güçlü olduğunu bilmek gerçekten hayret verici.

Beyinle ilgili fazla içeriğe göz atabilirsiniz: