Araştırmaya göre beyin, günlük olayları anlamlandırmak için kişisel önceliklere göre bölümlere ayırarak bir hikâye gibi organize ediyor.

Günlük hayat, hepimiz için çeşitli duygular, olaylar ve deneyimlere gebe olabiliyor. Tam da bu konu ile ilgili ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, beynimizin gün içerisindeki yaşadıklarımızı bölümlendirme süreciyle ilgili bilinenleri derinleştiriyor.

Yapılan çalışma, bir yerden başka bir yere gitmek veya bir aktiviteden diğerine geçmek gibi durumların, beyin aktivitelerinde gözle görülür değişiklikler yaratarak yeni bölümlerin oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

Beyin yaşama yönelik deneyimleri parçalara ayırıyor

Araştırma, beynin yaşamı anlamlandırmak için bu bölümlendirme sürecini kullandığını ancak bu bölümlerin nasıl belirlendiğinin daha önce tam olarak anlaşılamadığını belirtiyor. Şimdi ise yeni bulgular, bu sürecin kişiselleştirilmiş olduğunu ve bireylerin öncelikleri, ilgileri ve geçmiş deneyimlerine dayandığını gösteriyor. Columbia Üniversitesi'nden psikoloji doçenti Christopher Baldassano, beynin bu bölümlendirme sürecini duyusal değişikliklere pasif bir yanıt olarak görmediğini, aksine aktif olarak yaşam deneyimlerini anlamlı parçalara ayırdığını ifade ediyor.

Araştırma kapsamında 415 katılımcıya dört farklı mekânda (restoran, havaalanı, market ve konferans salonu) geçen çeşitli hikâyeler dinletildi. Katılımcıların beyin aktiviteleri izlenirken, hikâyelerin hangi anlarda yeni bölümlere ayrıldığı da incelendi. Bulgular, beynin yeni bölümler oluştururken, o anki önceliklerimize ve dikkatimizi verdiğimiz şeylere göre hareket ettiğini de ortaya koydu.

Araştırmacılar bu bulguların, gelecekte beynimizin deneyimleri nasıl hafızaya kaydettiği ve beklentilerin bu süreçteki rolü üzerine daha fazla ışık tutacağını belirtiyor.

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