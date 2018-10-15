İnsan, gördüğüne inanır. Hatta görmenin duygular üzerindeki etkisini anlatan atasözlerimiz bile var. Bu listede gördüklerinize inanın, tabii ne gördüğünüz size kalmış.

Optik illüzyonlar oldukça merak uyandırıcı şeyler. Arkalarında yer alan mantık ise genelde çok basit; ışık oyunları veya gözün kare atlaması ya da algıda yanılgı gibi temel numaralar. Sayfada Yukarı Aşağı Yaptıkça Hareket Eden Kareler Aslında Hareket Etmeyen Daireler Aslında Sabit Duran Kalpler Hareketsiz Bir Resim Kafanızı Çevirdikçe Sallanan Yeşil Çizgiler Bu Kalpler Ne Yöne Dönüyor Bu Kalplerin İkisi De Aynı Renkte - Kırmızı Bu Bir Spiral Değil Keza Bu da Değil Bu Resim De Dışbükey Değildir Ortası Ekstra Parlaklığa Sahip Değil Bu Kupa Gayet Normal Bu Kızın Ten Rengi İki Resimde de Aynı Tapınağa Bir de Uzaktan Bakın Bisikletin Tekerlekleri Dönmüyor Bu Kare Büyüyor mu? (Büyümüyor) Parlayan Yıldızlar Yazıların Doğrultuları Aynı Üç Gri Kalp Bu balıklar Yüzmüyor

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/26-weird-optical-illusions-that-will-challenge-your-brain-626960/

 15 5 3 1 0