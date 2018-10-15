Beyninize Meydan Okuyacak, Birbirinden Garip 20 Optik İllüzyon

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İnsan, gördüğüne inanır. Hatta görmenin duygular üzerindeki etkisini anlatan atasözlerimiz bile var. Bu listede gördüklerinize inanın, tabii ne gördüğünüz size kalmış.

Optik illüzyonlar oldukça merak uyandırıcı şeyler. Arkalarında yer alan mantık ise genelde çok basit; ışık oyunları veya gözün kare atlaması ya da algıda yanılgı gibi temel numaralar. 

Sayfada Yukarı Aşağı Yaptıkça Hareket Eden Kareler

Aslında Hareket Etmeyen Daireler

Aslında Sabit Duran Kalpler

Hareketsiz Bir Resim

Kafanızı Çevirdikçe Sallanan Yeşil Çizgiler

Bu Kalpler Ne Yöne Dönüyor

Bu Kalplerin İkisi De Aynı Renkte - Kırmızı

Bu Bir Spiral Değil

Keza Bu da Değil

Bu Resim De Dışbükey Değildir

Ortası Ekstra Parlaklığa Sahip Değil

Bu Kupa Gayet Normal

Bu Kızın Ten Rengi İki Resimde de Aynı

Tapınağa Bir de Uzaktan Bakın

Bisikletin Tekerlekleri Dönmüyor

Bu Kare Büyüyor mu? (Büyümüyor)

Parlayan Yıldızlar

Yazıların Doğrultuları Aynı

Üç Gri Kalp

Bu balıklar Yüzmüyor

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/26-weird-optical-illusions-that-will-challenge-your-brain-626960/
Etiketler: optik illüzyon
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