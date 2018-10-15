Optik illüzyonlar oldukça merak uyandırıcı şeyler. Arkalarında yer alan mantık ise genelde çok basit; ışık oyunları veya gözün kare atlaması ya da algıda yanılgı gibi temel numaralar.
Sayfada Yukarı Aşağı Yaptıkça Hareket Eden Kareler
Aslında Hareket Etmeyen Daireler
Aslında Sabit Duran Kalpler
Hareketsiz Bir Resim
Kafanızı Çevirdikçe Sallanan Yeşil Çizgiler
Bu Kalpler Ne Yöne Dönüyor
Bu Kalplerin İkisi De Aynı Renkte - Kırmızı
Bu Bir Spiral Değil
Keza Bu da Değil
Bu Resim De Dışbükey Değildir
Ortası Ekstra Parlaklığa Sahip Değil
Bu Kupa Gayet Normal
Bu Kızın Ten Rengi İki Resimde de Aynı
Tapınağa Bir de Uzaktan Bakın
Bisikletin Tekerlekleri Dönmüyor
Bu Kare Büyüyor mu? (Büyümüyor)
Parlayan Yıldızlar
Yazıların Doğrultuları Aynı
Üç Gri Kalp
Bu balıklar Yüzmüyor