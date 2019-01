Beyond Skyrim'in Yeni Modu New North'un Fragmanı Yayınlandı

Beyond Skyrim'in geliştirici ekibi, yeni modun trailer'ını yayınladı. Henüz çıkış tarihi belli olmayan mod ile birlikte Morrowind'in kuzey bölgesi tamamen değişecek.

Elder Scrolls V: Skyrim eski bir oyun fakat hâlâ aktif olarak oynayan birçok oyuncusu var. Oyunun hayranlarına, Beyond Skyrim ismi çok uzak gelmeyecektir; oyunun çok takımlı bir mod projesi ve bu oyunun arkasındaki ekip, oyuna getirilecek olan yeni bir mod duyurdu; The New North.

Yeni Morrowind trailer’ı yayınlandı ve yayınlanan videoda yeni New North modu da görülebiliyor. Gelen yeni mod, Bleakrock Adası ve Sheogorad da dahil olmak üzere Morrowind’in kuzey bölgesinde değişiklikler yapıyor.

Yayınlanan trailer’da görüldüğü kadarıyla, oyuncular ormanlarla kaplı bir adada çeşitli maceralara atılacaklar. Oyunun atmosferi barakaları, antik harabeleri ve manzaralarıyla Elder Scrolls 3: Morrowind oyuncularına nostaljik anlar yaşatacak gibi görünüyor.

New North’un ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih henüz yok fakat bu sene içerisinde yayınlanması bekleniyor..