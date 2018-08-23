Big Bang Theory, 12 Sezonun Ardından Sona Eriyor

Big Bang Theory severler için kötü bir haberimiz var: Efsane yapım, 2019 yılında yayınlanacak son sezonuyla ekranlara veda ediyor.

Chuck Lorre'un yönetmenliği ile 2007 yılından beri hem ABD'de hem de dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen The Big Bang Theory'de sona yaklaşıyoruz. Son dönemde esprilerin kendini tekrar ettiği ve eskisi kadar komik olmadığı eleştirileriyle karşılaşan dizi, belki de bu eleştirileri kabul edercesine 2019'da son sezonuna giriyor.

Dizinin son sezonunun oldukça yaratıcı bir finale sahne olacağını belirten Chuck Lorre Productions'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"The Big Bang Theory fanlarınının bize olan desteğine sonsuza dek minnettar kalacağız. Oyuncular, yazarlar ve ekip olarak dizimizin büyük başarısından oldukça memnunuz ve tüm eforumuzu sizlere final sezonunu ve son bölümü sunmak için harcıyacağız. Dizinin finaline epik ve yaratıcı bir son hazırlamak istiyoruz."

Sheldon Cooper'ın çocukluğuna eğilen Young Sheldon ile ilgili ise henüz bir final haberi yok. Muhtemelen bir iki sezon daha Sheldon'ın çocukluğunu izleyebileceğiz.