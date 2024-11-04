Dil Bilgisi Hatası Gördüğünüzde Eğer Sizin de Sinirleriniz Kabarıyorsa Yalnız Değilsiniz! Bilimsel Olarak Sebebini Açıklıyoruz

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Bir çoğumuz dilbilgisi hataları gördükmü oldukça sınir oluyor Hatta dayanamayop düzeltiyrz. Öyleki bazı insanlar da bu stres ve fiziksel acıyada neden olyr.

Giriş cümlesini okuyunca sizin de bir kalp atışınız yükseldi değil mi?

Tabii ki dil bilgisine dikkat edenlerin, takıntılı olanların yaşadığı stres daha fazladır ancak yapılan bir araştırma var ki bu stres ve acıyı kanıtlıyor.

“Savaş ya da kaç” her yerde.

dil bilgisi hatası

Birmingham Üniversitesinde yapılan bir çalışmada dil bilgi hatalarının, stres seviyelerinde belirgin artışa yol açtığı gösterildi.

Katılımcılara içinde hata olan/olmayan metinler dinletildi, okutuldu. Bu sırada da otonom sinir sistemi üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması için kalp hızı değişkenliği (HRV) izlendi.

HRV sisteminde ise normalde bir kişi rahatladığında zaman uzunluğu değişme eğilimde ancak stres yaşadıklarında düzenli oluyor.

dil bilgisi kuralları

Katılımcılar dil bilgisi hatalarına maruz kaldıklarında HRV düzenli hâle geldi ve bunun sonucunda da onların stres tepkisi gösterdikleri ortaya çıktı.

Hatta bu reaksiyon, bedenimizde tehlike hissettiğimizde yaşadığımız “savaş ya da kaç” tepkisiyle benzerlik taşıyor.

Bu stres yanıtının kökeninde, dilin doğuştan gelen bir yeti olduğu fikri yatıyor.

yazım yanlışı

Hepimiz ana dilimizi öğrenirken kuralları fark etmeden sindiriyoruz, bu yüzden dil bilgisi hataları fark ettiğimizde bilinçaltımızda bir huzursuzluk ortaya çıkıyor.

Birmingham Üniversitesi Profesörü Dagmar Divjak, dil bilgisi hatalarının, insanların dil becerilerine dair içsel bir bilgiye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.

Dil bilgisi hatası karşısında bilinçli olarak yanıt vermesek bile bilinçaltımız bu hatayı algılıyor ve bedenimiz farkında olmadan stres tepkisi veriyor.

Bu araştırmalar, dil bilgisi hatalarının neden bazı insanlarda bu kadar güçlü tepkiler uyandırdığını anlamamıza yardımcı olabiliyor.

Sizi en çok sinir eden dil bilgisi hatası nedir? Yorumlara bekliyoruz.

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