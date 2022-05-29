Bilecik Bilişim Zirvesi, Bu Yıl İlk Kez 30 Mayıs'da Başlıyor

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Bilecik Bilişim Zirvesi, birbirinden önemli konuklarla birlikte dijital girişimcilik ve Metaverse de dahil olmak üzere pek çok konuda konuşmalar düzenlenecek.

Bilecik’te bu yıl bir ilke imza atılarak Bilecik Bilişim Zirvesi "BBZ" gerçekleştirilecek. Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü Öğrencileri iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan zirvede birbirinden güzel konuklar ve konu başlıklarıyla adeta gün boyu bilişim rüzgârları esecek.

Ayşe Nisa Akgün “Dijital Girişimcilik Yatırımcılığı”, Av. Müh. Ömer Özer’in ”Kripto Paralar”, Numan Türkeri ‘nin yazılım dünyası hakkında bilgilendirmeler yapacağı ve Afra Çalık’ın “Oyunlaştırma Ve Metaverse” konu başlıklarını konuşacağı bu zirve 30 Mayıs Pazartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında Bilecik Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte birbirinden önemli isimler yer alacak

Bu zirvenin gerçekleşebilmesi ve yapılacak olan bu ilkte imzaları olabilmesi adına çok çalışıp büyük bir emek gösterdiklerini belirten Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiYBSK Kulübü öğrencileri, tüm konu ve konukları büyük bir sabır ve özveriyle seçtiklerini belirtiyorlar.

Bölümleri itibariyle ne zamandır bir bilişim zirvesi yapmayı hayal ettiklerinden bahseden öğrenciler hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu zirvenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ettiklerini ilave edip yapılacak olan “BBZ” adlı zirveye tüm öğrencileri ve Bilecik halkını davet edip, büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ekledi.

30 Mayıs Pazartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında Bilecik Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlik tamamen ücretsiz olacak.