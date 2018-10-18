Son dönemde müşterileriyle problemler yaşayan bilet şirketi Ticketmaster, blok zinciri firması Upgrade'i satın alarak sorunlara çözüm bulacak.

PDF tabanlı olarak gönderilen dijital biletlerde ya da kağıt biletlerde yapılan pek çok sahtekarlık var, bu da bilet satan firmalar için büyük yük oluşturuyor. Dünyanın en büyük bilet satıcılarından olan Ticketmaster, bu sorunun çözümünü son yılların en meşhur teknolojilerinden birisi olan blok zincirinde buldu. Yeni sistemde hem satın alan kişilerin içi daha rahat edecek, hem de bilet satıcıları sattıkları biletin nereye gittiğini görebilecek.

Bu amaçla Upgraded adlı firmayı ve firmanın blok zinciri temelli şifrelenmiş barkod sistemini satın Alan Ticketmaster, yeni sistemi hayata geçirmek için bir zaman çizelgesi henüz oluşturmadıklarını açıkladı.

Son dönemde şirket bilet satışları konusunda suçlamalara maruz kalıyordu, bu anlamda satın almanın zamanlaması çok da muhteşem değil. Toplumun güvenini kazanma açısından bu hareket başarılı olabilir, ancak toplum bu değişimi önemsemezse bütün satın alma kocaman bir veri tabanı güncellemesinden öteye gitmez gibi duruyor.

Ticketmaster, Biletix'in de sahibi konumunda bulunuyor.