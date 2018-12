Artık çoğumuz saatlerimizi, gerek iş dolayısıyla gerekse eğlence dolayısıyla bilgisayarda geçiriyoruz. İşte zor durumlarda sizi kurtarabilecek, bilgisayarınızın performansını artıracak 6 bilgi.

Gerek evimizde dinlenirken, eğlenirken gerekse işimizin başındayken saatlerimizi bilgisayar ve internetle geçiriyoruz. Dolayısıyla, bunlarla ilgili bir çok sorunla da karşılaşıyoruz. İşte bilgisayarınızın hızını artırabilmenizi, internette güvenle gezebilmenizi sağlayabilecek 6 ipucu.

Laptopunuz Uçak Modundayken Daha Hızlı Şarj Olur

Laptopunuz uçak modundayken, wi-fi ve bluetooth gibi birçok özelliği kapalı olur, bu da bataryanın üstündeki yükü azaltır ve daha hızlı şarj olmasını sağlar.

İnternette Takip Edilmemek İçin IP Adresinizi Gizleyin

IP adresinizi gizlemenizi sağlayacak birçok yol var. İlk olarak lokasyonunuzu değiştirmek için iyi bir VPN bulun, ardından PeerBlock’u indirin. Artık internette iz bırakmadan gezmeniz için her şey hazır.

Ekran Parlaklığınızı Ayarlamak İçin f.lux’ı İndirin

Karanlık ortamlarda bilgisayar ışığının parlaklığı kullanıcıyı oldukça etkileyebiliyor, gerçi birçok bilgisayarda artık gece modu özelliği bulunuyor fakat eğer bu gece modu özelliği sizi tatmin etmiyorsa, ekran parlaklığınızı ayarlayabileceğiniz f.lux’ı indirebilirsiniz.

Temiz Bir Masa Üstü Bilgisayarınızı Hızlandırır

Bilgisayarınızın yavaşlığından şikâyetçiyseniz, bunun sebebi ikonlarla dolu masaüstünüz olabilir. Masaüstünde bir klasörü oluşturup bütün dosyaları orada biriktirip, orada organize edebilirsiniz.

Wi-Fi Ağınızı Kim Kullandığını Bulun

İnternet hızınızda bir yavaşlama olduğunu fark ettiğinizde ilk aklımıza gelen şeylerden biri Wi-Fi şifremizin kırılıp kırılmadığı oluyor. Siz de internet şifrenizin çalındığını düşünüyorsanız who is on my wi-fi uygulamasını indirerek kontrol edebilirsiniz.

Silinmiş Dosyalarınızı Kurtarabilirsiniz

Sizin de, Geri Dönüşüm Kutusunu boşalttıktan sonra önemli bir dosyayı sildiğinizi sonradan hatırladığınız olmuştur. İşte böyle durumlarda silinen dosyalarınızı Recuva ile kurtarabilirsiniz. Ne tür bir dosya sildiğinizi yazıyorsunuz ve program sizin için o dosyaları arıyor. Tabii, çok eski bir dosyayı arıyorsanız programın bulamama ihtimali çok yüksek.