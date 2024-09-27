Amazon’da En Çok Talep Edilenler kapsamında bugünün öne çıkan ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Bilgisayardan giyilebilir teknolojiye birçok farklı kategoride karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 27.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Hibrit mimariye sahip 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci1 ile NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU'ların güçlerini birleştirerek tasarlanan Acer Nitro 5, 32 GB'ye kadar DDR4 3200 RAM'e sahip. Bilgisayar, ışın İzleme teknolojisi sayesinde ışığın gerçek dünyadaki halini taklit ederek gerçekçi grafikler sunuyor. Cihaz, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms2 tepki süresiyle oyunlarda da tercih ediliyor.

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PC ve Android uyumlu olan MSI gamepad, 8 saatlik uzun kullanım süresi sunan Li-ion pili, çift vibrasyon motoru ve yüksek hareket hassasiyetiyle dikkat çekiyor. Force GC30 ile cihazlarınıza ister kablolu ister kablosuz bağlanabilir, oyun sırasında deneyiminiz kesintiye uğramadan bu modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

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27 inç ekran boyutuna sahip olan monitör, 1080p çözünürlüğü, 75Hz yenileme hızı ve FreeSync özelliği ile ön plana çıkıyor. Ayrıca monitörün 1ms tepki süresi bulunuyor.

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Kablosuz USB bağlantısı ile kesintisiz oyun deneyimi yaşayabileceğiniz Quantum 350, 115 dB ses basıncına sahip. Ayrıca kulaklığın 22 saatlik pil ömrü ve hafızalı köpük özellikli hafif kulak yastıkları sayesinde uzun saatler oyun oynayabilirsiniz.

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Hyperion Fury, Logitech Delta Zero teknolojisiyle üretilmiş optik algılayıcıyı, özel Fusion Engine™ hibrid algılayıcıyla birleştirerek 500 IPS'in üzerinde tarama hızına ulaşıyor. Ayrıca Mouse, 8 programlanabilir G tuşuyla özelleştirilebiliyor.

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En çok tercih edilen saatler arasında olan Apple Watch Series 10; 46 mm boyuta, EKG uygulamasına, uyku takibine, sıcaklık algılamaya ve suya dayanıklı bir tasarıma sahip. Bu akıllı saat, normal kullanımda 18 saate kadar, Düşük Güç Modu’nda 36 saate kadar kullanımıyla da dikkat çekiyor.

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