Yeni bir Android telefon aldıysanız ya da bilgisayarınız üzerinden Google servislerine erişmek istiyor, ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, doğru yerdesiniz. Akıllı telefonunuza ya da bilgisayarınıza, yeni bir Google hesabını nasıl ekleyebileceğinizi adım adım anlatarak oluşturduğumuz rehberimize hoş geldiniz.

Google Play ve Gmail gibi kullanışlı servislerde yerinizi almak için ilk şart, bir Google hesabınızın olması. Kişisel Google hesabınızın kullanıcı ismini yenilemeniz gerekiyorsa ya da herhangi bir Google hesabınız yoksa, siz de rehberimizde açıkladığımız adımları izleyerek Google'ın renkli dünyasına giriş yapabilirsiniz.

Kurulum adımlarını, Android cihazlar ve kişisel bilgisayarlar olarak iki ayrı kısımda anlattığımız rehberimize Android cihazlarla (telefonlar, tabletler vb.) başlayalım.

Android tablet ya da telefonunuzda, yeni bir Google hesabı oluştırmak için yapmanız gerekenler:

Eğer halihazırda bir Android kullanıcısıysanız, Google hesap kurulumunu doğrudan Ayarlar menüsünden yapabilirsiniz. Yeni bir Android cihaz aldıysanız da ilk kurulum ekranında Google hesabı kurmanız istenecektir. İşte bir Google hesabı yapılandırmak için yapmanız gerekenler:

1. Telefonunuzun menüsünden Ayarlar'a giriş yapın.

2. Google'ı bulun ve tıklayın.

3. Google Hesabı'na tıklayın.

4. Kişisel hesabınızın üzerine tıklayın.

5. Başka bir hesap kullan'a tıklayın.

6. Hesap ile ilişkilendirilecek ismi girin. Gerçek adınızı girmek zorunda olmasanız da bu hesabı ana hesabınız olarak kullanacaksanız, gerçek adınızı kullanmanız yararlı olacaktır.

7. Devam'a tıklayın.

8. Doğum tarihinizi girin. Google, politikaları gereği 13 yaşından küçük kullanıcıların hesap açmasına izin vermiyor. Ayrıca Google Pay ödeme sistemini ya da herhangi bir ödeme için kredi kartınızı kullanmak için de en az 18 yaşında olmanız gerekiyor.

9. Cinsiyetinizi seçin. Cinsiyetinizin Google tarafından bilinmesini istemiyorsanız, bu adımı atlayabiliyorsunuz.

10. Devam'a tıklayın.

11. Kullanıcı adınızı girin. Burada gireceğiniz kullanıcı adınızın sonuna "@gmail.com" eklenip Gmail hesabınız oluşturulmuş olacak. Eğer almak istediğiniz kullanıcı adı daha önce alınmışsa değiştirebilir, ayrıca Google'ın önerdiği kullanıcı adlarından birini alabilirsiniz.

12. Devam'a tıklayın.

13. Hesabınızda kullanmak üzere bir şifre oluşturun. Google'ın belirlediği kriterlere göre şifreniz en az 8 karakterden oluşmalı. Birçok servisin aksine Google, sayı ya da özel karakter eklemeyi zorunlu tutmuyor.

14. Şifrenizi doğrulamak için tekrar yazın. Şifrenizin güvenlik seviyesi de bu adımdan sonra görünecektir. Eğer şifrenizi daha güvenli hale getirmek isterseniz şifrenize, sayı ya da özel karakter ekleyebilirsiniz.

15. Bu aşamada telefon numaranızı eklemek isteyip istemediğiniz sorulacak. Kimlik doğrulama ve şifre işlemlerinde en kolay yol olan telefon ile doğrulama seçeneğini kullanabilmek için, cep telefonunuzu girmenizi tavsiye ediyoruz.

16. Google'ın kullanım şartlarının sunulduğu sözleşme ekranı ile karşılaştığınızda, ilgilendiğiniz bölümleri okuyabilir ve sözleşmeyi onaylayabilirsiniz.

17. Google hesabınızın kurulumu tamamlandı. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin uzunluğunun gösterildiği ekran ile karşılaştıktan sonra İleri'ye tıklayarak kurulumu tümüyle tamamlayabilirsiniz.

Kişisel bilgisayarınıza yeni bir Google hesabını nasıl eklersiniz?

Kişisel bilgisayarlarda Google hesabı kurulumu, akıllı telefonlar ile neredeyse aynıdır. Fakat geçilmesi gereken ekran sayısı çok daha az olduğu için, daha kolay görünebilir. İşte uygulamanız gereken adımlar:

1. Kullandığınız internet tarayıcınız ile (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla...) Google'ın giriş sayfasına gidin.

2. Aynı ekran üzerinde adınızı ve soyadınız, kullanmak istediğiniz kullanıcı adını ve şifrenizi ilgili boşluklara girin. Kullanıcı adınızın aynı zamanda mail adresiniz olacağını da aklınızın bir köşesinde bulundurun.

3. Şifrenizi doğrulamak adına tekrar girin. Bu doğrulama ile ilk şifrenizi yanlış girmiş bile olsanız düzeltme şansınız olacaktır.

4. İleri'ye tıklayın.

5. Kırmızı bir uyarı çerçevesi ile karşılaşırsanız, kullanıcı adı daha önce alınmış demektir. Google'ın önerdiği kullanıcı isimlerinden birini alabilir ya da kendi oluşturduğunuz yeni kombinasyonları deneyebilirsiniz.

6. İleri'ye tıklayın.

7. Doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girin. Google hesabı açabilmeniz için en az 13 yaşında olmanız gerektiğini ve Google Pay ödeme servisini kullanabilmek için de en az 18 yaşında olmanız gerektiğini unutmayın.

8. Bir cep numarası ya da kurtarma e-postası girmek isterseniz giriş yapabilirsiniz. Bu iki doğrulama kanalı opsiyonel olarak sunulsa da şifrenizi unuttuğunuz anlarda işinize yarayabilir.

9. İleri'ye tıklayın.

10. Google kullanım koşulları ekranı ile karşılaştıktan sonra ilgilendiğiniz bölümleri inceleyebilir ve Onayla'ya basabilirsiniz.

Böylece Google hesabı kurulumu tamamlanmış oldu. Siz de artık Google'ın size sağladığı imkanlardan yararlanabilirsiniz.